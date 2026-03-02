CUMUU_DIANAのニットシューズ新作♡遊び心あふれる春夏コレクション

ダイアナが展開するニットシューズブランド「CUMUU_DIANA（クムウ_ダイアナ）」から、2026年春夏シーズンのキービジュアルが公開されました。テーマは“GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN！” 。カラフルで遊び心のあるモチーフや大胆な装飾が印象的なコレクションです。しなやかに足にフィットし、軽やかな履き心地を叶えるニットシューズは、長い夏を楽しく過ごしたい女性にぴったりのアイテムです♪

遊び心あふれるニットシューズ

【FRILL NKIT SHOES】



価格：17,600円（税込）

フリルデザインに赤いハート刺繍を組み合わせた華やかなニットシューズ。カジュアルなニット素材にフェミニンなディテールをプラスし、足元を印象的に彩ります。

軽やかな履き心地で、デイリー使いにもぴったりの一足です。

ヒール高：2cm台

サイズ：22.0-25.5cm（カラー：ブルーニット×アカハートシシュウ/クロニット×アカハートシシュウ）

【HEART MOTIF NKIT SHOES】



価格：16,500円（税込）

ハートモチーフをアクセントにしたニットシューズは、シンプルながらも遊び心を感じさせるデザインが魅力。コーディネートに取り入れやすく、デイリーからお出かけまで幅広く活躍します。

ヒール高：2cm台

サイズ：22.0-25.5cm（カラー：レオパードニット/クロニット/アイボリーニット）

夏に活躍するニットサンダル

【MOTIF NKIT SANDALS】※4月中旬頃入荷予定



価格：17,600円（税込）

モチーフ付きデザインがポイントのニットサンダルは、夏のおしゃれにぴったりのアイテム。安定感のあるヒールで歩きやすく、長時間のお出かけにもおすすめです。

ナチュラルなカラー展開で、さまざまなスタイリングに合わせやすいのも魅力です。

ヒール高：3cm台

サイズ：S-XL（カラー：ダークブラウンニット/クロニット/ベージュニット）

楽しい気分で履きたい一足

軽やかでやさしく足にフィットするCUMUU_DIANAのニットシューズは、日常を楽しく彩ってくれるアイテムです。

遊び心のあるモチーフやカラフルなデザインは、履くだけで気分を明るくしてくれそう♡春夏コーデの主役として、足元から季節のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。