1児の父・JOY、“丸刈り姿”を公開 ファンから驚きの声「あの頃のベッカムだ！」「ジャスティンビーバーかと思った！」
タレントのJOY（40）が2月28日、自身のインスタグラムを更新。“丸刈りになった姿”を公開し、「プリズンブレイク感!!!」「一瞬ベッカムかと思った」などと反響が集まっている。
【写真】「一瞬ベッカムかと思った」加工で“丸刈り姿”になったJOY
JOYは、スッキリとした丸刈りヘアになった自身の姿をアップ。コメントで「加工で坊主にされました。坊主あり？なし？笑」と、実際は坊主にしていないことを明かした。
整った顔立ちがより際立つヘアスタイルに、コメント欄には「イケメンなのがよくわかる」「イケメンすぎて違和感なしです！w」「ジャスティンビーバーかと思った！」「本気で似合いすぎてる！」「あの頃のベッカムだ！」「男前すぎる」などと、驚きと称賛する声が集まっている。
