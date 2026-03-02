1児の父・JOY、“丸刈り姿”を公開 ファンから驚きの声「あの頃のベッカムだ！」「ジャスティンビーバーかと思った！」

1児の父・JOY、“丸刈り姿”を公開 ファンから驚きの声「あの頃のベッカムだ！」「ジャスティンビーバーかと思った！」