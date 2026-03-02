◇強化試合 侍ジャパン―オリックス（2026年3月2日 京セラＤ）

5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンは2日、京セラドームでオリックスと強化試合に臨む。試合に先立って井端監督が会見を行い先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31＝ドジャース）が「2番・DH」に入った。

試合前に行われた会見で井端監督は「やっと本番が近づいた。今の現在地を見極めて本番も迎えられたらいい」と表情を引き締め、この日のオリックス戦の打順を発表。注目の大谷は「2番・DH」でスタメンに名を連ねた。

指揮官は「一応今日明日と試せるので、この並びでコーチと話し合って決めた。微調整が必要ならしていく」と説明。この日チームに合流した岡本和真に関しては「昨日の夕方から夜にかけて帰国したので、コンディションを整えるために練習だけですね」と明かした。

この日からメジャー組の実戦出場が可能に。山本由伸、岡本を含めた30戦士が球場入り。ついに全メンバーが集結した。コンディション面で岡本はスタメンに入らなかったが、超豪華布陣となった侍打線。井端監督は「実績ある選手がいっぱいいる、打線なので、どう点が取れるか2試合見極めないといけない。微調整はあると思う。発車しないと分からない。今日は楽しみにしたいと思います」と語った。

2日、オリックス戦の先発オーダーは以下の通り。

1番 右翼 近藤 健介

2番 D H 大谷 翔平

3番 中堅 鈴木 誠也

4番 一塁 村上 宗隆

5番 左翼 吉田 正尚

6番 三塁 佐藤 輝明

7番 二塁 牧 秀悟

8番 遊撃 源田 壮亮

9番 捕手 坂本誠志郎

投手 菊池 雄星