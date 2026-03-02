スポーツ用品大手「アディダス」の公式インスタグラム「adidasjapan」は3月2日、投稿を更新。同社のシューズ「SUPERSTAR」の日本でのアイコンを務める藤井風さんのビジュアルを投稿しました。



【写真】「まさにスーパースター」「かっこいい」注目を集める世界的人気の日本人歌手

同アカウントは「誰もが、スーパースター。日本に留まらず、グローバルへも影響を与えるミュージックアイコン、 Fujii Kazeが履くスーパースター II」の投稿文とともに3枚の写真を公開。



藤井さんは最新コレクションのトラックジャケット（15400円）とパンツ（13200円）、SUPERSTARのシューズ（16500円、全て税込み）を身につけ、舌を出しておどけたり、壁にもたれて瞳を閉じたり。



藤井さんは世界各地でライブを行うなど、世界的に人気の歌手。コメント欄には日本語以外に英語でのコメントも目立ち、「藤井風さんこそまさにスーパースター」「風さんにぴったり」「こんなにかっこいい人いますか？」「本当に素敵」「ときめきます」「CDジャケットのようにかっこいい写真」などの反応が相次いでいます。