仕事で帰宅が遅くなる日の晩御飯はどうしていますか？株式会社R&Gが実施したアンケート「帰りが遅い日の晩御飯」によると「買って帰る」と回答した人が最多でした。



この調査は、社会人の男女500人（女性361人／男性139人）を対象に2025年12月、インターネット上で実施しました。



「帰りが遅い日の晩御飯」を尋ねたところ、最多は「買って帰る」（43.6％）でした。続いて「作り置きを食べる」（21.2％）、「手軽なものを食べる」（20.6％）でした。「外食」（19.4％）や「簡単なものを自炊する」（17.0%）という選択肢もありました。回答者のコメントは以下の通りです。



◆1位：買って帰る

・帰宅時間が遅い日は、すぐに食べられるコンビニの弁当や惣菜で済ませることが最も多いです。手軽さが最優先のため、調理の手間をかけないようにしています（30代男性）

・仕事で帰りが遅くなる日は、自炊する気力が残っていないことも多いので、コンビニで何か軽いものを買って済ませることが多いです。「おにぎり」「サラダ」「スープ」など簡単に食べられるものを選びます（40代女性）



◆2位：作り置きを食べる

・常に冷凍庫に作り置きを備えているので、加熱して食べる（30代男性）

・帰りが遅い日の晩御飯は、朝のうちに作っておくことが多いです。帰宅後はゆっくり料理をする時間がないので、少し早起きして準備しています（30代女性）



◆3位：手軽な物を食べる

・家に常備してあるレトルト食品で済ませることが多い（30代女性）

・カップ麺など、すぐできるものを食べる（40代男性）



◆4位：外食する

・遅い日はほとんど外食。外で食事しつつお酒を飲んだり、簡単にファミレスやファストフードで済ませる（30代女性）

・外食します。家に帰ってから食べるとお腹が空きすぎて作る気力もないし、遅い時間に食べることになるので、健康にも悪い気がします（30代女性）



◆5位：簡単なものを自炊する

・うどんなど簡単にすぐに作れて食べれるものを、自分で作る（30代女性）

・子どもがいるので、必ず作る。お惣菜を買いに行くのも時間がかかるので、カレーやチャーハンなど簡単なものを作るようにしている（40代女性）



◆6位：家族が作ってくれる

・夫が代わりに作ってくれるので、簡単ですが豚汁や親子丼など、温かいものを食べています（40代女性）

・遅くなる旨を伝えて、家で用意されたものを食べる（50代男性）





◆7位：食べない

・帰りが遅い日で疲れ果てているときは、食欲も湧かないので食べずに寝てしまいます（20代男性）

・食べないでも大丈夫そうだったら、時間も遅いし食べずに寝る（30代女性）



「帰りが遅い日の晩御飯で食べるもの」を尋ねたところ、1位は「インスタント麺」（19.0％）、次いで、「出来合いの弁当」（17.4％）、「パスタ」（15.0％）でした。「カレー」や「おにぎり」など手軽に済ませられる料理を選ぶ人が多いようです。



「帰りが遅い日の晩御飯の悩み」では、1位は「食費が高くなる」（29.0％）。続いて「自炊する気が起きない」（24.2％）、「栄養が偏る」（17.4％）でした。また「太ってしまう」（12.6%）や「体調が悪くなる」（12.2%）など、健康上の悩みを抱えている意見も見られました。以下のようなコメントが寄せられました。



◆1位：食費が高くなる

・コンビニで買うことが一番多いので、どうしてもお金がかかってしまう（20代女性）

・家族みんなで外食するとお金がかかる（30代女性）



◆2位：自炊する気が起きない

・どうしても自炊する気がなくなり、お弁当を買ってしまう癖がつくところです（20代女性）

・料理する手間があり、面倒くさい。洗い物も大変（30代男性）



◆3位：栄養が偏る

・自炊する気力が湧かないため、お湯を沸かすだけや茹でるだけのメニューになりがちで、栄養が偏ること（20代女性）

・自炊はしたくないのでカップ麺など簡単なものに逃げてしまい、栄養が偏ってしまうと感じています（30代女性）



◆4位：太ってしまう

・残業してお腹が空いているので、深夜に高カロリーなものを食べがちで太る（20代女性）

・お腹が空いているため、たくさん買ってしまい太る。頑張ったご褒美と言って、デザートまで買ってしまう（30代男性）



◆5位：体調が悪くなる

・遅い時間に食べると、次の朝体調が悪くなる（30代女性）

・お惣菜は脂っこいものが多いので、健康面で心配になる（50代男性）



【出典】株式会社R&G