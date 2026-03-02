篠原涼子、藤木直人との仲良しツーショット公開！ドラマオフショット。 期間限定インスタで披露
俳優の篠原涼子さんは3月1日、自身のInstagramを更新。俳優の藤木直人さんとのツーショットを公開しました。
【写真】篠原涼子と藤木直人のツーショット
同ドラマ放送期間中のみの「期間限定」で公開されている篠原さんのInstagramでは、貴重なオフショットが続々と投稿されています。今後の投稿も楽しみですね。
コメントでは「楽しかったです」「涼子ちゃん自由で可愛いすぎて最高でした」「皆さんドラマとは全然違う雰囲気で、わちゃわちゃしてて可愛かったです」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
ドラマで共演中の2人篠原さんは「インスタライブとっても楽しかったです 初めてだったのでワクワクドキドキでした」とつづり、1枚の写真を投稿しました。グレーのトップスにロングスカートを合わせた上品なコーディネートの篠原さんと、スーツ姿で爽やかな笑顔を見せる藤木さん。ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日』（日本テレビ系）放送前に行われたインスタライブ後のオフショットのようです。
「わちゃわちゃしてて可愛かったです」同ドラマの公式Instagramでは、篠原さんと藤木さんが行ったインスタライブのアーカイブを公開中です。配信の途中からは、共演する俳優のカルマさんや、歌手で俳優の沢村玲さんも登場。ドラマとはひと味違う、和気あいあいとした雰囲気を見せています。
