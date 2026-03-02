往年のワイドボディを彷彿とさせる“究極の自然吸気モデル”

米国のカリフォルニアを拠点とするシンガー・ヴィークル・デザイン（以下シンガー）は2025年10月19日、ポルシェ「911（964型）」をベースにした最新のレストモッド「ポルシェ 911 カレラ クーペ リイマジンド バイ シンガー（Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer）」を日本で初公開しました。

シンガーといえば、これまで「クラシック」や「DLS」といった、空冷エンジンの純粋さを追求したモデルを世に送り出しているポルシェのスペシャリストです。

【画像】超カッコイイ！ これが6速MTの新「“2ドア”スポーツカー」です！ 画像で見る（34枚）

シンガーの日本におけるグローバルパートナーであるコーンズ・グループが富士スピードウェイで開催したイベント「コーンズ・デー」にて、同モデルが日本初披露されました。世界でもイギリス、アメリカに次ぐ3カ国目の発表となります。

日本で公開されたのは、1980年代に存在した希少なワイドボディの「911カレラ」から着想を得た最新モデルです。官能的な自然吸気エンジンの走りを高い次元で楽しめるよう、21世紀の技術で再構築されています。

ベースとなる964型のモノコックは、「レッドブル・アドバンスド・テクノロジーズ」と協力してシャシ剛性を大幅に強化。その上で、軽量なカーボンファイバー製のボディを採用し、ワイドな前後フェンダーを纏ったドラマチックなシルエットを実現しながら、ハンドリングや洗練性も向上させています。

心臓部には、シンガーがコスワースと共同開発した最新の4リッター水平対向6気筒自然吸気エンジンを搭載。可変バルブタイミングや独自の冷却システム（水冷シリンダーヘッド＋空冷シリンダー）を採用し、最高出力は420馬力を発揮します。この高回転型エンジンは8000rpm以上まで吹け上がり、新開発のチタン製エキゾーストシステムが奏でる咆哮を存分に楽しむことができます。

トランスミッションは6速MTを組み合わせ、駆動方式は後輪駆動（RR）という硬派な仕様です。足回りには、スポーツタイヤのミシュラン「パイロットスポーツ4S」や強力なカーボンセラミックブレーキを備えています。

さらに注目を集めたのがそのインテリアです。富士スピードウェイで公開された車両は、「チェレステ・パッサラクア」と呼ばれる美しいボディカラーに、「マーズ・ピンク」のベルベットコーデュロイ内装を組み合わせています。この内装には、1台あたり400時間もの手間を要する、手作業による精巧なレザーステッチングが施されています。

プレスカンファレンスには、シンガー創業者のロブ・ディッキンソン氏やチーフテストドライバーのマリーノ・フランキッティ氏に加え、元日産デザインチーフの中村史郎氏も登壇し、会場を沸かせました。

ポルシェ 911 カレラ クーペ リイマジンド バイ シンガーは、世界限定わずか100台の製作となる予定です。価格については、各オーナーの個別の要望に応じたビスポーク（特注）となるため、仕様によって異なります。