「見覚えのある御方が…」岡崎慎司がブンデス古巣のゲームを現地観戦！ 隣にいたレジェンドの姿にファン大注目「若返った感じする」「一切歳を取らないな」
現地３月２日に開催されたブンデスリーガ第24節で、シュツットガルトが塩貝健人が所属するヴォルフスブルクとホームで対戦した。
この一戦をシュツットガルトのOBであり、元日本代表の岡崎慎司氏がスタジアムで観戦。『DAZN』の中継映像で、試合終盤にその姿が抜かれた。
すると岡崎氏の隣には同クラブのレジェンドであり、かつては浦和レッズでもプレーし、現役引退後には監督として浦和をJ１優勝に導いた元ドイツ代表のギド・ブッフバルト氏が座っていたのだ。
『DAZN』が公式Xで「見覚えのある御方が…」などと綴り、その様子を公開するとSNS上では「ブッフバルト若返った感じする」「ギド！！！」「岡崎の隣にいるのギドじゃん」「一切歳を取らないな。アンドロイドなのか」といった声が上がっている。
なお、試合は４−０でシュツットガルトが完勝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】岡崎と試合観戦したレジェンドの現在の姿！
この一戦をシュツットガルトのOBであり、元日本代表の岡崎慎司氏がスタジアムで観戦。『DAZN』の中継映像で、試合終盤にその姿が抜かれた。
すると岡崎氏の隣には同クラブのレジェンドであり、かつては浦和レッズでもプレーし、現役引退後には監督として浦和をJ１優勝に導いた元ドイツ代表のギド・ブッフバルト氏が座っていたのだ。
『DAZN』が公式Xで「見覚えのある御方が…」などと綴り、その様子を公開するとSNS上では「ブッフバルト若返った感じする」「ギド！！！」「岡崎の隣にいるのギドじゃん」「一切歳を取らないな。アンドロイドなのか」といった声が上がっている。
なお、試合は４−０でシュツットガルトが完勝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】岡崎と試合観戦したレジェンドの現在の姿！