「見覚えのある御方が…」岡崎慎司がブンデス古巣のゲームを現地観戦！ 隣にいたレジェンドの姿にファン大注目「若返った感じする」「一切歳を取らないな」

「見覚えのある御方が…」岡崎慎司がブンデス古巣のゲームを現地観戦！ 隣にいたレジェンドの姿にファン大注目「若返った感じする」「一切歳を取らないな」