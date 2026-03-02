女は事件後も客を乗せて営業「気づかなかった」タクシーにはねられ2歳女児死亡 旭川ひき逃げ
北海道旭川市の路上で、２歳の女の子がタクシーにはねられ死亡するひき逃げ事件がありました。
タクシーを降りた直後の女の子に何があったのでしょうか。
（山岡記者）「車の下の部分を入念に警察官が調べています」
ナンバープレートは緑色。
警察署の車庫にあったのはタクシーの車両です。
このタクシーが、ある事件に関わったとされています。
「娘が車にはねられたかもしれない」
２月２７日午後６時前、旭川市神楽６条９丁目の路上で２歳の女の子が倒れているのが見つかり、母親が消防に通報しました。
女の子はその後、搬送先で死亡が確認されました。
現場には女の子の死を悼む花束も手向けられていました。
ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、タクシー運転手・尾形智世容疑者です。
女の子を死亡させたにも関わらずその場から立ち去った疑いが持たれていて、２日朝、身柄が旭川地検に送られました。
（林記者）「女の子はこのあたりではねられる直前まで、尾形容疑者の運転するタクシーに乗っていました」
女の子は母親とタクシーを利用していましたが、女の子が車から降りてタクシーの前にいたところ、はねられたとみられることが新たにわかりました。
警察によりますと、タクシーの車体前方に損傷があったということです。
（付近の住人）「私もよくタクシーを利用するんです。狭い道路なんですけど、結構（車が）通りますね」
女の子がはねられてから尾形容疑者が逮捕されるまで１６時間あまり。
この間、尾形容疑者は客を１組乗せて営業を続けていたこともわかりました。
調べに対し、尾形容疑者は「人とぶつかったことに気づかなかった」と供述していて、警察が引き続き、当時の状況を詳しく調べています。