橋下徹、新大阪駅の大混雑に驚き「2便後ろが大谷さんたち…」 妻からは「探して！」メールも
元大阪府知事・大阪市長で、日本維新の会創始者の橋下徹氏が、2日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演。尽日の新幹線の移動中、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表とニアミスしたことを明かした。
【写真】「1万円じゃ済まされない」焼き肉を楽しむ侍ジャパンメンバー
番組では冒頭から、WBCに出場する侍ジャパンを特集。きのう、選手らが名古屋から強化試合を行う大阪に新幹線で移動したことが伝えられたが、橋下氏は「東京から大阪に帰るときに、僕のたぶん1、2便後ろが大谷さんたち。侍ジャパン」だったことを明かし、新大阪駅のホームの混雑ぶりにも驚いたと語った。
また橋下氏は移動していることを全く知らかなったそうだが、「うちの妻からメールが来て『大谷さんがいるらしいから探して！探して！』って。2便うしろなのに。どう探したらいいって…」と連絡がきたことを明かし、大阪の街の熱狂ぶりをユーモアを交えて伝えていた。
【写真】「1万円じゃ済まされない」焼き肉を楽しむ侍ジャパンメンバー
番組では冒頭から、WBCに出場する侍ジャパンを特集。きのう、選手らが名古屋から強化試合を行う大阪に新幹線で移動したことが伝えられたが、橋下氏は「東京から大阪に帰るときに、僕のたぶん1、2便後ろが大谷さんたち。侍ジャパン」だったことを明かし、新大阪駅のホームの混雑ぶりにも驚いたと語った。
また橋下氏は移動していることを全く知らかなったそうだが、「うちの妻からメールが来て『大谷さんがいるらしいから探して！探して！』って。2便うしろなのに。どう探したらいいって…」と連絡がきたことを明かし、大阪の街の熱狂ぶりをユーモアを交えて伝えていた。