新潟県は2日、部局長・地域振興局長の人事を発表しました。産業労働部長には渡辺憲一氏が就任。観光文化スポーツ部長には、出納局長の新井恵氏が就きます。また、新たにこども家庭課長の小島寛之氏が佐渡地域振興局長に昇任しました。人事は以下の通りです。(26年4月1日付)

新潟県 令和8年4月1日付け人事異動（幹部職員）

左から新任・氏名・旧任



危機管理監兼行財政改革監／森永正幸(61)／危機管理監兼行財政改革監

産業労働部長／渡辺憲一(59)／労働委員会事務局長

観光文化スポーツ部長／新井恵(59)／出納局長

農林水産部長／神部淳(60)／農林水産部長

交通政策局長／平松勝久(57)／知事政策局政策統括監

出納局長／佐藤健一(58)／長岡地域振興局長

労働委員会事務局長／石附雅敏(56)／産業労働部副部長兼政策監

企業局長／斎藤茂樹(59)／新潟地域振興局長

村上地域振興局長／新保直人(58)／土木部参事(河川管理課長)

新潟地域振興局長／大田佳美(58)／佐渡地域振興局長

長岡地域振興局長／昆伸二(56)／福祉保健部副部長

魚沼地域振興局長／石田正雄(59)／農林水産部技監兼政策監

南魚沼地域振興局長／覚張昌一(56)／土木部副部長(監理課長)

十日町地域振興局長／江部俊浩(59)／新発田地域振興局地域整備部長

柏崎地域振興局長／水倉健(58)／土木部参事(道路建設課長)

糸魚川地域振興局長／白沢知美(56)／知事政策局男女平等・共同参画統括監

佐渡地域振興局長／小島寛之(57)／福祉保健部こども家庭課長