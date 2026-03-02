ドジャースの大谷翔平投手が１日、自身のインスタグラムで決起集会の集合写真を投稿。コメント欄には２６００件超のコメントが集まったが、その中に一風変わった侍戦士の“お願い”が大きな反響を呼んだ。

「明日からまたみんなで頑張りましょう」と大谷がつづり、集合写真が公開されると２４時間を経過せずに１００万超の「いいね！」がついた。そしてコメント数も２６００件超。前回大会代表のラーズ・ヌートバー外野手も「Ｇｏｏｄ ｌｕｃｋ ｂｏｙｓ！」と書き込み、米メディアなども反応した中、今大会も侍ジャパンの一員としてプレーする中村悠平捕手が「僕のことフォローしてください」とお願いのメッセージを書き込んだ。

前回大会では決勝の米国戦で大谷とバッテリーを組み、トラウトをスイーパーで空振り三振に仕留め、女房役の役割を果たした中村悠。何かのネタなのか？まさかの一言にファンの多くの注目が集まり、「フォローしました！」「フォローしてるよ！」「大谷さんフォローしてくれるといいですねｗ」「みんな分かっててジョークでコメントしてるんですよ。笑」と大盛り上がり。ネット上でまさかの“場外戦”が勃発していた。