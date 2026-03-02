バスケットボールＢ１リーグの京都ハンナリーズは２日、京都市南区内に１０月竣工予定の専用練習場「ハンナリーズベース」（仮称）建設予定地で地鎮祭を行った。設計監理、施工者の会社関係者のほか、クラブから竹之下仁八オーナー（５０）、松島鴻太社長（３４）らが出席した。

メインコートやシューティング用ゴールなどプロ仕様の「練習棟」（１階建て１０５８平方メートル）と、食堂やロッカー、トレーニングルーム、シャワールームなどを備える「選手棟」（２階建て７３２平方メートル）を併設。屋外のスペースには子どもや近隣住民が使用できるハーフコートや公園が設けられる。

竹之下オーナーは「協力してくださった皆さんのおかげで、安心して工事が始められる環境が整いました。晴れやかな気持ちです。地域の誇りになるような場所にしたい」。同オーナーこだわりの施設は、選手棟内に設置するマグナ式のサウナ。「あまり温度は高くないのに、汗はめちゃくちゃかきます。練習後の選手同士の新たなコミュニケーションを生む場になれば」と期待した。

松島社長は「他クラブを見ても、設備はトップクラス。クラブの歴史と未来を考えるうえでフェーズが変わる瞬間でもありますし、ワクワクしています」と完成を心待ちにしていた。