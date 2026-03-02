ソフトバンク・斉藤和巳２軍監督が２日、宮崎キャンプを総括した。キャンプのＢ組はこの日、ＷＢＣオーストラリア代表と強化試合（サンマリン）を予定していたが、雨天中止となった。

今季就任した斉藤２軍監督が、充実の２月を振り返った。「量だけで言うと絶対野手の方が多くなるんで」としたうえで「やってない、足りひんなとか、やってないなって思う選手が正直、野手関しては１人もおらんかな」と、連日アーリーワークから午後６時頃まで練習した選手たちに感心。育成ドラフト５位・鈴木貴大（ＣＬＵＢ ＲＥＢＡＳＥ）、佐倉、中沢ら個人名も多く挙げて回想した。

１日、６―１０で敗れた西武とのオープン戦（アイビー）ではドラフト２位・稲川竜汰（九州共立大）、同３位・鈴木豪太（大商大）がＡ組で実戦デビューした。１イニングずつを投げ、稲川は無失点。鈴木豪は２失点だったが、両投手ともに力強い球を投げ込んだ。斉藤２軍監督も「Ａ組スタートでも順調にはいったかもしれないけど、プラン通りには多分いったんじゃないかなと思う」と評価。「基本的に新人のピッチャーに関しては、ここ数年Ａ組からスタートってあんまりいない。その点、彼らのペースでできたんじゃないかなと感じますし、（ドラ５）高橋も含めてＢ組スタートはそんなに悪くなかったんじゃないかな」と、大きな負傷なく完走したルーキー３人の調整にもうなずいた。