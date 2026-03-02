¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¡£²«¶âÈæÎ¨¤Çºî¤ë´ðËÜ¤Î¡Ø¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ù¡Ã½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ¤Ê¤·

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´18Ëç)

¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤éºî¤ê¤ä¤¹¤¤

¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§

¤Î

²«¶âÈæÎ¨

ÍñÇò

50

g

º½Åü

50

g

¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼

25

g

ÇöÎÏÊ´

25

g

¥Ð¥¿¡¼

50

g

¾Æ¤­¤¿¤Æ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤È
¤à¤Ã¤Á¤ê´¶¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤âÈþÌ£¡£
¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤·¤ß½Ð¤·¡¢
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§

ºàÎÁ(Ìó10¡ß5cm¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§·¿5¸ÄÊ¬)

ÍñÇò

50g

¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¾åÇòÅü¡Ë

50g

¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼

25g

ÇöÎÏÊ´

25g

¥Ð¥¿¡¼¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë

50g

¡Ò·¿ÍÑ¡Ó

¥Ð¥¿¡¼¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë

1g

¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È 

¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÈÇöÎÏÊ´¤òÊ´Îà¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ºàÎÁ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍñÇò¤ËÂÐ¤·¤Æ1ÂÐ1¡£
ÍñÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¦¤«¤é·Ú¤¤¿©´¶¤Ë¡£
¥Ð¥¿¡¼¤ÏÃã¿§¤¯¿§¤Å¤¯¤Þ¤Ç¾Ç¤¬¤·¡¢É÷Ì£¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¡£
½é¤á¤Ë¹â²¹¤Ç¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£

º£²ó»È¤Ã¤¿·¿¤Ï

¡Ö¶âÍ»²È¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ÇÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡¢¶â²ô¤òÌÏ¤·¤¿·¿¡£
Ìó10¡ß5cm¡£

²¼½àÈ÷ 

¡ü

·¿ÍÑ¤Î¥Ð¥¿¡¼¤ò¼¼²¹¤Ë¤â¤É¤¹¡£½À¤é¤«¤¯¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¤ò»Ø¤Ç·¿¤ËÅÉ¤ê¡¢·¿¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡£

¡ü

¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ÍÑ¤Î¥Ð¥¿¡¼¤Ï¾®¤µ¤¯ÀÚ¤ê¡¢Æé¤ËÆþ¤ì¤ë¡£Æé¤è¤ê¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤­¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¡¢Æé¤Î¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£

¡ü

¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï210¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£

ºî¤êÊý 

1

¥Ð¥¿¡¼¤ÎÆé¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÂÑÇ®¤Î¥´¥à¤Ù¤é¤Ç¤È¤­¤É¤­º®¤¼¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤¹¤ë¡£Á´ÂÎ¤¬¼Ì¿¿¤¯¤é¤¤¤ÎÇ»¤¤Ãã¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£


2

ÆéÄì¤ò¥Ü¡¼¥ë¤Î¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢¿å¤«¤é¤Ï¤º¤¹¡Ê¾Ç¤²¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡£¥Ð¥¿¡¼¤¬Îä¤¨¤ë¤ÈÀ¸ÃÏ¤Ëº®¤¶¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤Ë¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ë¡£


3

ÊÌ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÍñÇò¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¥³¥·¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Û¤°¤¹¡£¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ËÇò¤¤Ë¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤È¤í¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤¹¤êº®¤¼¤ë¡£

4

¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢ÇöÎÏÊ´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¤Æ¤«¤é¡¢ËüÇ½¤³¤·´ï¤Ç­£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¤ë¡£Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡£


5

­¢¤Î¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡£

6

·¿¤òÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¡£­¥¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç·¿¤Î¶åÊ¬ÌÜ¤Þ¤ÇÎ®¤·Æþ¤ì¡¢·¿¤ò¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÅ·ÈÄ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£210¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î²¼ÃÊ¤Ç10Ê¬¾Æ¤­¡¢200¡î¤Ë²¼¤²¤Æ¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç4¡Á5Ê¬¾Æ¤¯¡£¼è¤ê½Ð¤·¡¢·¿¤«¤é¤Ï¤º¤·¤ÆÌÖ¤Î¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¹¡£

¡Ê1¸ÄÊ¬165kcal¡¢±öÊ¬0.1g¡Ë

¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§·¿¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»È¤¤¤­¤ê¥¿¥¤¥×¤Î·¿¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤â¡£¼Ì¿¿¤ÏÌóÄ¾·Â7¡ß¹â¤µ2cm¤Î»æÀ½¤Î·¿¡£¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§·¿¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤È¤­¤Î¿©´¶¤Ë¶á¤Å¤¯¤è¤¦¡¢¹â¤µ¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

ÇöÎÏÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô

º£°æ ¤è¤¦»Ò

¥³¥³¥¢¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥­255kcalÌó60±ß1#¤ª²Û»Ò¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä#¥¹¥¤¡¼¥Ä

¥ï¥¿¥Ê¥Ù ¥Þ¥­

¥¶¥¯¥¶¥¯¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Á¥ç¥³¥¯¥Ã¥­¡¼171kcalÌó50±ß2#¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¥¯¥Ã¥­¡¼#¥¹¥¤¡¼¥Ä

Åèºê ¤«¤Å¤³

¥­¥ã¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥­415kcalÌó580±ß8#¤ª²Û»Ò¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä#¥¹¥¤¡¼¥Ä

¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô

²¼Ç÷ °½Èþ

¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¥±¡¼¥­282kcalÌó100±ß9#¥¹¥¤¡¼¥Ä#ÍÎ¿©

µÈÀî Ê¸»Ò

¥«¥×¥Á¡¼¥ÎÉ÷Ì£¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥Þ¥Õ¥£¥ó337kcalÌó60±ß6#¥Þ¥Õ¥£¥ó#¥¹¥¤¡¼¥Ä

ºäÅÄ °¤´õ»Ò

¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ë57kcalÌó20±ß13#¤ª¤Ä¤Þ¤ß#¥¹¥¤¡¼¥Ä