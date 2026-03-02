¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¡£²«¶âÈæÎ¨¤Çºî¤ë´ðËÜ¤Î¡Ø¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ù¡Ã½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ¤Ê¤·
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤éºî¤ê¤ä¤¹¤¤
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
¤Î
²«¶âÈæÎ¨
ÍñÇò
50
g
º½Åü
50
g
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼
25
g
ÇöÎÏÊ´
25
g
¥Ð¥¿¡¼
50
g
¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤È
¤à¤Ã¤Á¤ê´¶¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤âÈþÌ£¡£
¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤·¤ß½Ð¤·¡¢
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
ºàÎÁ(Ìó10¡ß5cm¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§·¿5¸ÄÊ¬)
ÍñÇò
50g
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¾åÇòÅü¡Ë
50g
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼
25g
ÇöÎÏÊ´
25g
¥Ð¥¿¡¼¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë
50g
¡Ò·¿ÍÑ¡Ó
¥Ð¥¿¡¼¡Ê¿©±öÉÔ»ÈÍÑ¡Ë
1g
¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÈÇöÎÏÊ´¤òÊ´Îà¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ºàÎÁ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍñÇò¤ËÂÐ¤·¤Æ1ÂÐ1¡£
ÍñÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¦¤«¤é·Ú¤¤¿©´¶¤Ë¡£
¥Ð¥¿¡¼¤ÏÃã¿§¤¯¿§¤Å¤¯¤Þ¤Ç¾Ç¤¬¤·¡¢É÷Ì£¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¡£
½é¤á¤Ë¹â²¹¤Ç¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó»È¤Ã¤¿·¿¤Ï
¡Ö¶âÍ»²È¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ÇÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡¢¶â²ô¤òÌÏ¤·¤¿·¿¡£
Ìó10¡ß5cm¡£
²¼½àÈ÷
¡ü
·¿ÍÑ¤Î¥Ð¥¿¡¼¤ò¼¼²¹¤Ë¤â¤É¤¹¡£½À¤é¤«¤¯¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¤ò»Ø¤Ç·¿¤ËÅÉ¤ê¡¢·¿¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡£
¡ü
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ÍÑ¤Î¥Ð¥¿¡¼¤Ï¾®¤µ¤¯ÀÚ¤ê¡¢Æé¤ËÆþ¤ì¤ë¡£Æé¤è¤ê¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¡¢Æé¤Î¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£
¡ü
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï210¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£
ºî¤êÊý
¥Ð¥¿¡¼¤ÎÆé¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÂÑÇ®¤Î¥´¥à¤Ù¤é¤Ç¤È¤¤É¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤¹¤ë¡£Á´ÂÎ¤¬¼Ì¿¿¤¯¤é¤¤¤ÎÇ»¤¤Ãã¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
ÆéÄì¤ò¥Ü¡¼¥ë¤Î¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢¿å¤«¤é¤Ï¤º¤¹¡Ê¾Ç¤²¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡£¥Ð¥¿¡¼¤¬Îä¤¨¤ë¤ÈÀ¸ÃÏ¤Ëº®¤¶¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤Ë¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ë¡£
ÊÌ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÍñÇò¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¥³¥·¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Û¤°¤¹¡£¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ËÇò¤¤Ë¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤È¤í¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤¹¤êº®¤¼¤ë¡£
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢ÇöÎÏÊ´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¤Æ¤«¤é¡¢ËüÇ½¤³¤·´ï¤Ç£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¤ë¡£Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤ë¡£
¢¤Î¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Þ¤ÇË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡£
·¿¤òÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¡£¥¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç·¿¤Î¶åÊ¬ÌÜ¤Þ¤ÇÎ®¤·Æþ¤ì¡¢·¿¤ò¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÅ·ÈÄ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£210¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î²¼ÃÊ¤Ç10Ê¬¾Æ¤¡¢200¡î¤Ë²¼¤²¤Æ¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç4¡Á5Ê¬¾Æ¤¯¡£¼è¤ê½Ð¤·¡¢·¿¤«¤é¤Ï¤º¤·¤ÆÌÖ¤Î¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¸ÄÊ¬165kcal¡¢±öÊ¬0.1g¡Ë
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§·¿¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»È¤¤¤¤ê¥¿¥¤¥×¤Î·¿¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤â¡£¼Ì¿¿¤ÏÌóÄ¾·Â7¡ß¹â¤µ2cm¤Î»æÀ½¤Î·¿¡£¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§·¿¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¿©´¶¤Ë¶á¤Å¤¯¤è¤¦¡¢¹â¤µ¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÇöÎÏÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
º£°æ ¤è¤¦»Ò
¥ï¥¿¥Ê¥Ù ¥Þ¥
Åèºê ¤«¤Å¤³
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
²¼Ç÷ °½Èþ
µÈÀî Ê¸»Ò
ºäÅÄ °¤´õ»Ò