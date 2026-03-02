「社畜」「ブラック企業」といった言葉は、いまやすっかり社会に根付いてしまった。労働環境に関する理不尽なニュースはおなじみとなり、周囲から話を聞く、あるいは実際に体験することも――。日本映画の世界でも度々テーマとなっている「ブラックな職場」、映画解説者の稲森浩介氏がおすすめの作品5本を紹介する。

【写真】福士蒼汰、浜辺美波、綾野剛…「ブラック職場」でも名演技

ブラック会社の本質が見える

〇「ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない」（2009年）

「ブラック企業」という言葉が、認知された要因の一つが本作だ。2008年のリーマンショック以降、雇用不安に拍車がかかり、ネット用語から一般的な言葉になった。

「ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない」小池徹平・田辺誠一

イジメが原因で、8年間ひきこもっていた26歳の大根田真男（小池徹平）は、一念発起してプログラマとなり、小さなIT企業に就職する。だがそこには、人を怒鳴りまくるだけでやる気もないリーダー・阿部（品川祐）をはじめ、クセ者ぞろいの社員たちがいた。度重なる嫌がらせにも負けず、黙々と仕事に取り組んでいたが……。

リアルに描きすぎるのを避けたのだろうか、どの社員も「こんなやついないだろう」というデフォルメがされている。唯一仕事ができてまともな藤田（田辺誠一）が、なぜこの会社にいるのかという謎が最後まで引っ張る。

ブレイク前の田中圭が、上昇志向の強い中途入社の木村を演じている。後半はこの木村が引き受けてきた案件が原因で、大騒動となる展開だ。

主役の小池徹平は、ウエンツ瑛士と組んだデュオ「WaT」で2005年にメジャーデビューをし大人気の頃だ。映画やテレビにも多く出演し「ホームレス中学生」（2008年）でも主演をし話題を呼んだ。

鑑賞中、この会社の問題点は明確なのに誰も修正しようとしないのが不思議だった。しかし、最後に社長（森本レオ）が発する一言が、ブラック企業の本質を表していることが分かった。そのシーンはエンディングロール後なので、お見逃しなく。

希望を捨てずに生きること

〇「ちょっと今から仕事やめてくる」（2017年）

働く場所がここにしかないと思いこませ、会社に隷属させるのは、ブラック企業の典型的なやり口だ。

上司から過酷な業務を命じられ、心身とも疲れ果てた青山（工藤阿須加）。朦朧とし電車にはねられそうなところを助けてくれたヤマモト（福士蒼汰）は、小学生時の同級生だという。彼の明るさに影響され希望を持ち始める青山だったが、ヤマモトは3年前に自殺していたことを知る。

青山の会社のブラック度は筋金入りだ。朝はラジオ体操から始まり、社訓の「遅刻は十分で千円の罰金」とか「有休なんていらない」などを全員で唱える。

威圧的な上司役・吉田鋼太郎の演技に、気分が悪くなる人もいるかもしれない。自分のミスを部下のせいにする理不尽さ、土下座の強制、セクハラ、残業150時間など人間の精神を追い詰めるあらゆる事が描かれる。仕事ができる先輩（黒木華）が、徐々に疲弊していく様子が痛ましい。

主演の福士は「ストロボ・エッジ」（2015年）などで大きく注目されていた時期だ。成島出監督は、福士にいろんな映画を見てもらうなど、大スクリーンで芝居をするための意識改革をしてもらったという。そして「伸びる俳優は素直さというか、吸収していくスピードがある」と大きく評価している（『キネマ旬報』2017年7月上旬号）。

また成島監督は、悩んでいる人にこうメッセージを送る。「ここにいられないのだったら、別の場所へ行けばいい。だからまず希望を捨てずに生きること」と（同）。

同じような状況で苦しんでいる人に寄り添う作品だ。

パワハラ上司と付き合う方法

〇「レディ in ホワイト」（2018年）

理不尽な上司に一発かましたいとは思うが、現実はなかなか難しい。そんな鬱屈した思いを吹き飛ばしてくれるような痛快な1作だ。

社長令嬢・如月彩花（吉本実憂）は、何不自由なく育ち、物怖じしない性格だ。ホワイト企業に新卒で入社し企画部に配属されるが、カリスマ上司（波岡一喜）は、部下を奴隷のように使うパワハラ体質だった。一方で彩花も敬語は使えず、指示には従わない問題児で上司とやり合う。しかし、父の会社が突然倒産してしまった。そんな中、社運を賭けた企画が彩花に託され……。

彩花の勤める会社はブラックではないが、会社の業績を押し上げた功労者が好き勝手をしている。誰もが気をつかう上司に敢然と立ち向かう彩花の姿が小気味よく、つい応援したくなる。

その理由は吉本の演技だ。コロコロとよく変わる表情で上司とやり合うと思えば、感激するとすぐにボロボロと涙を流す魅力的なキャラクターなのだ。

吉本は当初は彩花のイメージが湧かずに、役作りに苦労したという。それでも「肩の力が抜けたというか、肩に乗っていたものが落ちたような感じがして」彩花を演じられたそうだ（『ウォーカープラス』2018年11月）。

2012年に「国民的美少女コンテスト」でグランプリを受賞し芸能界入りした吉本は、2014年に女優デビュー。2021年には「瞽女 GOZE」（2020年）で、日本映画批評家大賞の小森和子賞を受賞した。

「国民的美少女」も今年30歳を迎える。これからも様々な役に挑戦してもらいたい。

警察という「会社」

〇「日本で一番悪い奴ら」（2016年）

警察内には警察組織を「カイシャ」と呼ぶ隠語がある。本作はそのカイシャに入社した新人刑事の、26年間の物語だ。

大学柔道部の実績を買われた諸星（綾野剛）は、北海道県警の新人刑事になり機動捜査隊に配属された。ある日ベテラン刑事・村井（ピエール滝）から、高級クラブでレクチャーを受ける。「調書なんか無駄だ、スパイを作れ」と。やがて村井が嵌められ失脚すると、諸星が繁華街の顔になり暴力団と付き合いスパイを作る。さらに、カイシャの業績を上げるために数々の偽装工作をするのだ。

正義感溢れる新人刑事から、闇社会に精通しついには覚せい剤にまで手を出して身を滅ぼす。その姿を、疾走感を持って描き出す。綾野剛は監督がカットをかけないと、そのまま演技を続けるほどのめり込んでいたという。本作で、日本アカデミー賞の優秀主演男優賞を受賞した。

本作は、実際に起こった“稲葉事件”をモチーフにしている。2002年、北海道警の警部が覚せい剤取締法違反容疑と銃砲刀剣類所持等取締法違反容疑で逮捕され、やらせ捜査などが明るみに出た。北海道警の裏金事件が発覚するきっかけにもなる。

白石和彌監督は「いつのまにか犯罪を犯しているような場所にいる、そういうことが誰にも起こりうるんじゃないか」と語る（「キネマ旬報」2016年6月下旬号）。警察組織も一般の会社と変わらない構造なのかもしれない。

採用試験の嘘

〇「六人の嘘つきな大学生」（2021年）

昨今は働き方改革もあり、ブラック企業はかつてのような「怒号が飛び交う」「力技で働かせる」といった分かりやすいものから、より巧妙で気づきにくい形へと進化しているという。本作は大学生の誰もが憧れる企業が舞台だ。しかし、その採用方法はあまりにもブラックだった。

人気企業の新卒採用で最終選考に6人の大学生が進んだ。全員内定もあり得ると聞いて、皆で集まり懇親を深める。しかし直前になって会社から採用は1人だけで、内定者は6人で話し合って決めるよう通達された。

この時点で「こんなことを言う会社はやめとけ、ブラックだよ」と言いたくなるが、誰でも憧れる企業に皆どうしても入りたい。6人は投票で1人の内定者を決めることにするが、会議室内で不審な封筒が発見された。そこには6人それぞれの嘘と秘密が書かれた文書が入っていたのだ。

就活をする大学生たちのさわやかな青春物語から、一転して各自の本音が出て疑心暗鬼の場へと変貌するのが面白い。秘密を暴露する文書を書いたのは誰なのか。やがて犯人が明らかになり内定者が決まるが、謎は残ったままだ。

8年後、かつての就活生たちが集まり当時の真相が明らかになる。この時集まったのは6人ではなく5人だった。それはなぜなのか、そして誰が合格者となったのか……。

ミステリー映画にはよくあることだが、多少展開に無理もある。しかしそれがあまり気にならないのは、豪華なキャスト陣のおかげだろう。浜辺美波、赤楚衛二、佐野勇斗、山下美月、倉悠貴、西垣匠と、旬の役者が、各々のキャラクターを巧みに演じていて見飽きない。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

デイリー新潮編集部