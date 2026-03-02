Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²Êý¿Ë¡ÖÊÑ²½¤Ê¤¤¡×¡¡ÃæÅì¾ðÀª°²½¤ÇÉûÁíºÛ¡¢ÏÂ²Î»³¤Ç
¡¡Æü¶ä¤ÎÉ¹¸«ÌîÎÉ»°ÉûÁíºÛ¤Ï2Æü¡¢ÏÂ²Î»³»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£·ÐºÑÊª²Á¾ðÀª¤Î²þÁ±¤Ë±þ¤¸¤ÆÍø¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¶ä¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î°²½¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÊý¿Ë¼«ÂÎ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð4·î¤Ë¤âÍø¾å¤²¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼¡¤ÎÍø¾å¤²¤Î¼Â»Ü»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ç¸¶Ìý²Á³Ê¤ä³ô²Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑÆ°¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤áÂç¤¤ÊÀ¯ºöÊÑ¹¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢É¹¸«Ìî»á¤ÏÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÃæÅì¾ðÀª¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë¾ðÊó¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃí»ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£