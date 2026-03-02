アイドルグループ「SUPER EIGHT」の丸山隆平（42）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。舞台で共演する女優との親交について語った。

この日はダンサーで女優の菅原小春とそろって登場した。2人は14日から上演される舞台「oasis」で初共演すると言い、現在は稽古中。丸山は「会えば元気になるんで」と目を細めた。

2人は稽古中「ずっと踊ってます」と丸山。菅原も「2人で」と舞台の内容とは関係なく踊り続けていると平然と話した。

丸山は「最初の方とか、（菅原が）音楽かけてて、なんとなく2人で“イエー！”ってやったりとか。ほんま軽いノリで」踊っていたとし、菅原は呼吸が合うと言われると「そうですね。しゃべっているより、踊りが。踊りがいいねみたいな感じで」と笑顔。丸山は「不思議な感覚ですね」と応じた。

2人で食事も「行きました。キャストの皆さんとも行きましたし、サシでも行きましたね」と明言。丸山の印象を問われた菅原は「ずっとしゃべっていて、いつ止まるんだろうっていつも思います。ずっとしゃべっている。びっくりします。元気が出ます」と回答した。