新指揮官の桶谷大ヘッドコーチのチーム初白星に選手らから手荒い祝福がおくられました。

1日に行われたFIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選で、日本は韓国に競り勝ち新体制での初勝利を手にしました。

2月にトム・ホーバス氏から桶谷HCに指揮官が変わった日本代表。渡邊雄太選手も気持ちに寄り添います。「このタイミングでヘッドコーチを引き受けてくれるというのは、とても大変だったと思う。誰よりも一番プレッシャーを感じていたのは、桶さんだったと思うので、彼もいまは一安心しているんじゃないかなと思います。僕らも中国戦で悔しい負け方をした分、今日は 桶さんにこの場所で絶対一勝を捧げたいと思っていた。一体感のあるプレーができたと思います」と桶谷HCに感謝のコメントを残しました。

その言葉を象徴するように、日本バスケットボール協会（JBA）の公式インスタグラムには、桶谷HCの初勝利に“手荒い祝福”が行われた様子が投稿されました。「みんないいシーズンで、笑顔でまた集合しましょう」と締めた途端に選手らから大量の水をかけられ、もみくちゃにされる桶谷HC、顔には満面の笑みを浮かべていました。

現在、日本は1次予選3勝1敗。アジア1次予選は4チームずつの4グループが総当たりで行われ、上位3チームが二次ラウンドへ進出します。次戦は7月、敵地で中国、韓国との連戦に臨みます。

▽日本1次予選日程・結果11月28日（2025年）日本90-64台湾12月1日（2025年）日本80-73台湾2月26日 日本80-87中国3月1日 日本78-72韓国〈Window3〉7月3日 日本-中国7月6日 日本-韓国