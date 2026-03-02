◇「U−NEXT BOXING 5」ボクシングWBA世界ミニマム級タイトルマッチ 松本流星《12回戦》高田勇仁（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

WBA世界ミニマム級正規王者の松本流星（27＝帝拳）が2日、都内の所属ジムで公開練習を行った。

初防衛戦となる同級4位の高田勇仁（27＝ライオンズ、16勝6KO9敗3分け）との再戦に向け、シャドーとミット打ちを1ラウンドずつ披露。高田陣営の渡辺マネジャーが視察する中、精力的に動き「一度やっているし（自分が）勝っている。今更隠すものもない」と涼しい表情を浮かべた。

松本と高田は昨年9月14日、WBAミニマム級王座決定戦で対戦。松本が優位に試合を進めていた5回、顔面にバッティングを受けた高田が倒れて試合はストップ。救急搬送される中、負傷判定で松本が戴冠したものの消化不良の決着で、互いに再戦を希望していた。松本はこの日、白を基調に黒とチャンピオンカラーの金のイラストがあしらわれたTシャツを着用。「白黒はっきりさせるということです」とニヤリと笑うと「今回は完全決着がテーマ。全部の面で上回っていることを証明して、圧倒的に勝ちたい。理想はKOだが、判定になっても1ポイントも与えない」と言い切った。

昨年末から同興行に出場する前WBOライトフライ級王者の岩田翔吉（30＝帝拳）らと約150ラウンドのスパーリングを重ねた。“リベンジ”を目指す高田には「もちろん前回から（戦略を）変えてくる想定でいるし、そうじゃないと世界戦をやる意味もない。対策してこないと面白くないし、こなかったら残念」と“要求”するなど貫禄を漂わせた。

“最強”からのエールを胸に、階級最強を目指す。プライベートでも交流がある、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とは食事に行った際「統一チャンピオンになれるから自信を持った方いいよ」と言葉を贈られ「凄く褒めていただいた」という。担当する田中繊大トレーナーが「前回の試合からレベルが上がって、また一段と強くなった」と太鼓判を押す仕上がりで、まずは高田戦を完勝し、次のステップに進む。