フリーアナウンサー青木源太（42）が2日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の侍ジャパンの決起集会で支払いを行ったとされる菅野智之投手（36）に直撃取材した。

巨人時代に菅野を取材していた青木アナはメールで「気になったのはあれだけのメンバーがいる中で、どうやって支払いをしたのか」と質問をぶつけた。

菅野からは「最初から自分の中では払うつもりだったんですけど、会が終わりそうなタイミングでシレッとやっておきました」と返信があったという。ハイヒール・リンゴは「やっぱりね」と感心した。

青木アナは「お値段も聞いてみました」と気になる総額も質問。リンゴは「300（万円）はいってるね」といい、スタジオは「1人10万？」などと騒然。リンゴはこの焼き肉店が高級店であることから「だってすごい量、お酒も飲むでしょ？」と推測した。

菅野からの返答は「ご想像にお任せします」。リンゴは「では300万ということで」と笑った。青木アナは「おとこ気があるのは、支払いもシレッとやって、いくらなのかも言わない」と感嘆した。