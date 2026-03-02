「トラウマになっちゃって」若槻千夏、初めて夫に料理を作ったときに言われた一言明かす「そこから作ってない」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

2月26日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして本多大夢＆浜川路己（ROIROM）、若槻千夏が出演した。

若槻は、夫に言われていまだにトラウマになっているという言葉を明かし…。

【映像】ROIROMの失敗談に山里も大笑い

番組内ドラマ「あざと連ドラ」で、“あざとテク”を使おうとして失敗してしまう女性の姿が描かれると、スタジオでは“カッコつけようとして失敗したことは？”というテーマのトークに。

若槻は「よく“女性は男性の胃袋を掴め”と言うじゃないですか」と切り出すと、夫と初めて2人で会ったときのことを語った。

若槻はそのとき、おにぎりと豚汁を振る舞ったそう。「ちょうどよくないですか？」と自信もあった若槻だったが、夫はおにぎりを一口食べて「ギュッとしてますね」と一言。

「絶対褒め言葉じゃない！」と言う若槻に、他の出演者も大笑い。

若槻は「そこから１回も彼におにぎりを作ってないです」と明かすと「もうトラウマになっちゃって」と続けた。

その後も若槻は「ギュッとしてますね、って聞いたことなくない？おにぎりの感想で」とこぼしていた。