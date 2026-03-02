B2静岡の加納誠也が約2カ月ぶりの復帰…帰化選手のバローンは左ヒザ靭帯損傷でIL入り

3月2日、B2西地区のベルテックス静岡は、選手情報を更新。1月6日にインジュアリーリスト（IL）に登録された加納誠也の同リスト登録抹消と、バローンマーテルのIL登録が発表された。

愛知県出身で現在36歳の加納は196センチ95キロのパワーフォワード。筑波大学を卒業後、三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋（現：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）でプレー。その後つくばロボッツ（現：茨城ロボッツ）、千葉ジェッツ、山形ワイヴァンズ、ライジングゼファー福岡と渡り歩き、2020－21シーズンから静岡に所属している。在籍6年目となる今シーズンはリーグ戦14試合に出場し、平均4分28秒のプレータイムとなっていた。11月22日を最後に出場機会がなくなっており、1月6日に左膝外側半月板変性断裂・左膝関節滑膜炎によりIL登録が発表された。

アメリカ出身で31歳のバローンは、194センチ95キロの体格を誇る上武大学出身の帰化選手。5人制では東京サンレーヴス、黒田電気Bullet Spiritsでプレー経験を持ち、2023－24シーズンに愛媛オレンジバイキングスでBリーグのキャリアを始めた。翌シーズンに静岡へ移籍。今シーズンは35試合に出場し、1試合平均3.6得点2.4リバウンドを記録していた。2月8日の信州ブレイブウォリアーズ戦で負傷した同選手は、同13日に左膝関節内側側副靱帯損傷と診断され、全治8週間から12週間を要すると発表。今回改めてILへ登録される運びとなった。

静岡は現在9勝33敗で西地区最下位に沈んでおり、次戦は3月6日に敵地で横浜エクセレンスと対戦する。

【動画】バローンが11得点をマークした11月16日のVS愛媛ハイライト映像