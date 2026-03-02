ビッグセーブ披露のラヤをアルテタ監督が称賛「心臓が止まりそうになったが、彼の手が生き返らせてくれた」
守護神がチームを救うビッグセーブを披露した。
1日に開催されたプレミアリーグ第28節でアーセナルはチェルシーをホームに迎えた。前半21分にDFウィリアン・サリバの得点で先制しながらも、45+2分にオウンゴールで同点に追い付かれてしまう。しかし、後半21分にDFユリエン・ティンバーがネットを揺らして勝ち越すと、25分にはFWペドロ・ネトが退場して数的優位に立った。
追加点こそ生まれなかったものの、このままアーセナルが逃げ切ろうかと思われた後半アディショナルタイムに危機が訪れる。45+3分、左サイドからMFアレハンドロ・ガルナチョが送ったボールはFWジョアン・ペドロに合わなかったものの、そのままゴールを襲う。しかし、ここで立ちはだかったのがGKダビド・ラヤ。目いっぱい体を伸ばすと、左手1本で弾き出して同点ゴールを許さず。アーセナルが2-1の勝利を収め、勝ち点3奪取に成功した。
チームに勝利をもたらした守護神に対し、ミケル・アルテタ監督も賛辞を惜しまない。英『スカイスポーツ』によると、指揮官は「(ガルナチョのボールは)クロスであってシュートではなかったが、信じられないほど素晴らしいシュートになったし、角度も良かった」と語りつつ、「私の心臓は止まりそうになったけど、ダビドの手が私を生き返らせてくれたんだ」と続けている。
「ダビドは間違いなく我々のリーダーの一人であり、集中力を保ち、必要な時に試合の勝敗を決める方法を知っている頼れるキーパーだ。なぜなら、時には全く関与しないこともあるが、ある瞬間には必ずそこにいなければならない。それは非常に難しいことなんだ」
1日に開催されたプレミアリーグ第28節でアーセナルはチェルシーをホームに迎えた。前半21分にDFウィリアン・サリバの得点で先制しながらも、45+2分にオウンゴールで同点に追い付かれてしまう。しかし、後半21分にDFユリエン・ティンバーがネットを揺らして勝ち越すと、25分にはFWペドロ・ネトが退場して数的優位に立った。
追加点こそ生まれなかったものの、このままアーセナルが逃げ切ろうかと思われた後半アディショナルタイムに危機が訪れる。45+3分、左サイドからMFアレハンドロ・ガルナチョが送ったボールはFWジョアン・ペドロに合わなかったものの、そのままゴールを襲う。しかし、ここで立ちはだかったのがGKダビド・ラヤ。目いっぱい体を伸ばすと、左手1本で弾き出して同点ゴールを許さず。アーセナルが2-1の勝利を収め、勝ち点3奪取に成功した。
「ダビドは間違いなく我々のリーダーの一人であり、集中力を保ち、必要な時に試合の勝敗を決める方法を知っている頼れるキーパーだ。なぜなら、時には全く関与しないこともあるが、ある瞬間には必ずそこにいなければならない。それは非常に難しいことなんだ」
ラヤがあまりに守護神すぎる...— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 1, 2026
ガルナチョのクロスがそのまま流れ
あわやゴールに入りかかるも#ラヤ が間一髪でビッグセーブ‼️
判断が難しいところを
しっかりと守り切る
プレミアリーグ第28節
⚔️ アーセナル v チェルシー
https://t.co/q8MNOCNXJj pic.twitter.com/t62qZT5kJ9