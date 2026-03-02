演劇の青山vol.2 短編集『ばちがい』

演劇の青山vol.2 短編集『ばちがい』3月8日(日)に東京・ユーロライブで上演される。

　
演劇の青山は、俳優の福田恵と、演出家の大沢秋生、ピン芸人の どくさいスイッチ企画からなる演劇ユニット。
福田とどくさいがR-1グランプリ準々決勝で出会ったところから縁が始まり、演劇の大先輩 大沢を誘って、なんだかんだで一緒に演劇をつくっている。

第2回本公演となる今回は、演劇の青山が送る春の新生活応援短編セット。
どくさいスイッチ企画の笑いのギミックに満ちた脚本を、関西のオモシロ俳優を集めて大阪東京で上演する。


福田恵のほか、是常祐美、長橋秀仁、吉田真知子、二宮正晃が出演。
演出は大沢秋生が手がける。

本作の大阪公演は3月1日に大阪で上演され、好評のうちに終演。
続いて、東京公演が3月8日(日)に渋谷・ユーロライブで上演される。

　

演出・大沢秋生

とにかく観てくださいと福田恵さんに言われて行った、どくさいさんの単独ライブの衝撃が、発火点です。
今回、どくさいさんが書いた一人じゃないコントが、これだけ並ぶのは初めての事かも知れません。
とんでもないです。
新たな発火点です。
とにかく観てください。

　

新着情報は公式Xで。
https://x.com/engekinoaoyama

（文：エントレ編集部）

【脚本】どくさいスイッチ企画
【演出】大沢秋生
【出演】福田恵、是常祐美、長橋秀仁、吉田真知子、二宮正晃

[大阪公演]2026年3月1日(日) 13:30～(追加ステージ)/16:00～楽屋A

[東京公演]2026年3月8日(日) 15:00～ユーロライブ

チケット取扱：Corich
https://ticket.corich.jp/apply/423683/