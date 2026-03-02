ブランジスタ <6176> [東証Ｓ] が3月2日大引け後(16:15)に配当修正を発表。従来無配としていた26年9月期の上期配当を25円(前年同期は無配)実施するとし、下期配当は従来計画の15円→40円に大幅増額修正した。年間配当は65円(前期は10円)となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する安定的かつ継続的な利益還元を行うことを経営の重要課題の一つとして位置付けております。今期の配当予想につきましては、2026年２月13日に公表いたしました「通期連結業績予想の上方修正及び特別利益の計上に関するお知らせ」に記載のとおり、保有資産の見直しを通じた資産の効率化を目的に投資有価証券の売却を実施し、今期において特別利益を計上することとなりました。この売却に伴い創出された資金につきましては、当社の将来の成長に向けたプロモーション支援事業のシェア拡大や、機動的なＭ＆Ａ等の成長投資に充当するとともに、日頃よりご支援いただいております株主の皆様へも積極的に、かつ早期に還元すべきと判断し、１株当たり50円の特別配当を中間と期末に分割して実施することといたしました。今後も株主の皆様のご期待に応えるべく、企業価値の向上に努めてまいります。

