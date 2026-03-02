【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(2日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
62725.55 ボリンジャー:＋3σ(13週)
62578.94 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61937.60 ボリンジャー:＋3σ(25日)
59889.54 ボリンジャー:＋2σ(25日)
59750.58 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58741.77 ボリンジャー:＋2σ(26週)
58065.14 6日移動平均線
58057.24 ★日経平均株価2日終値
57841.48 ボリンジャー:＋1σ(25日)
57733.78 均衡表転換線(日足)
57650.54 新値三本足陰転値
56775.61 ボリンジャー:＋1σ(13週)
55985.05 均衡表基準線(日足)
55793.42 25日移動平均線
55164.05 均衡表転換線(週足)
54904.60 ボリンジャー:＋1σ(26週)
53800.64 13週移動平均線
53745.36 ボリンジャー:-1σ(25日)
52482.14 75日移動平均線
52201.89 均衡表雲上限(日足)
51697.30 ボリンジャー:-2σ(25日)
51361.31 均衡表雲下限(日足)
51338.01 均衡表基準線(週足)
51067.43 26週移動平均線
50825.67 ボリンジャー:-1σ(13週)
49649.24 ボリンジャー:-3σ(25日)
47850.70 ボリンジャー:-2σ(13週)
47230.26 ボリンジャー:-1σ(26週)
46088.81 200日移動平均線
44875.73 ボリンジャー:-3σ(13週)
43393.09 ボリンジャー:-2σ(26週)
39964.42 均衡表雲上限(週足)
39555.93 ボリンジャー:-3σ(26週)
37840.38 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 75.64(前日85.19)
ST.Slow(9日) 80.27(前日78.87)
ST.Fast(13週) 90.46(前日90.84)
ST.Slow(13週) 90.16(前日89.26)
［2026年3月2日］
株探ニュース