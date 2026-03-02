

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





62725.55 ボリンジャー:＋3σ(13週)

62578.94 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61937.60 ボリンジャー:＋3σ(25日)

59889.54 ボリンジャー:＋2σ(25日)

59750.58 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58741.77 ボリンジャー:＋2σ(26週)

58065.14 6日移動平均線



58057.24 ★日経平均株価2日終値



57841.48 ボリンジャー:＋1σ(25日)

57733.78 均衡表転換線(日足)

57650.54 新値三本足陰転値

56775.61 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55985.05 均衡表基準線(日足)

55793.42 25日移動平均線

55164.05 均衡表転換線(週足)

54904.60 ボリンジャー:＋1σ(26週)

53800.64 13週移動平均線

53745.36 ボリンジャー:-1σ(25日)

52482.14 75日移動平均線

52201.89 均衡表雲上限(日足)

51697.30 ボリンジャー:-2σ(25日)

51361.31 均衡表雲下限(日足)

51338.01 均衡表基準線(週足)

51067.43 26週移動平均線

50825.67 ボリンジャー:-1σ(13週)

49649.24 ボリンジャー:-3σ(25日)

47850.70 ボリンジャー:-2σ(13週)

47230.26 ボリンジャー:-1σ(26週)

46088.81 200日移動平均線

44875.73 ボリンジャー:-3σ(13週)

43393.09 ボリンジャー:-2σ(26週)

39964.42 均衡表雲上限(週足)

39555.93 ボリンジャー:-3σ(26週)

37840.38 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 75.64(前日85.19)

ST.Slow(9日) 80.27(前日78.87)



ST.Fast(13週) 90.46(前日90.84)

ST.Slow(13週) 90.16(前日89.26)



［2026年3月2日］



