　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


62725.55　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
62578.94　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61937.60　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59889.54　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
59750.58　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58741.77　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
58065.14　　6日移動平均線

58057.24　　★日経平均株価2日終値

57841.48　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
57733.78　　均衡表転換線(日足)
57650.54　　新値三本足陰転値
56775.61　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55985.05　　均衡表基準線(日足)
55793.42　　25日移動平均線
55164.05　　均衡表転換線(週足)
54904.60　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
53800.64　　13週移動平均線
53745.36　　ボリンジャー:-1σ(25日)
52482.14　　75日移動平均線
52201.89　　均衡表雲上限(日足)
51697.30　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
51338.01　　均衡表基準線(週足)
51067.43　　26週移動平均線
50825.67　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49649.24　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47850.70　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47230.26　　ボリンジャー:-1σ(26週)
46088.81　　200日移動平均線
44875.73　　ボリンジャー:-3σ(13週)
43393.09　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39964.42　　均衡表雲上限(週足)
39555.93　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37840.38　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　75.64(前日85.19)
ST.Slow(9日)　　80.27(前日78.87)

ST.Fast(13週)　 90.46(前日90.84)
ST.Slow(13週)　 90.16(前日89.26)

［2026年3月2日］

株探ニュース