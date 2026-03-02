　3月2日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3041銘柄。東証終値比で上昇は1284銘柄、下落は1679銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが48銘柄、値下がりは167銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は250円安と大幅安に売られている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6176>　ブランジスタ　　　　923　　+174（ +23.2%）
2位 <4553>　東和薬品　　　　　 4960　　+575（ +13.1%）
3位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　　 95　　 +10（ +11.8%）
4位 <8912>　エリアクエス　　　　186　　 +19（ +11.4%）
5位 <9517>　イーレックス　　　　795　　 +55（　+7.4%）
6位 <4599>　ステムリム　　　　　316　　 +21（　+7.1%）
7位 <2323>　ｆｏｎｆｕｎ　　　　350　　 +21（　+6.4%）
8位 <2901>　Ｗディッシュ　　　424.1　 +20.1（　+5.0%）
9位 <4978>　リプロセル　　　　　190　　　+9（　+5.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
2位 <4506>　住友ファーマ　　　 2270　-151.5（　-6.3%）
3位 <6347>　プラコー　　　　　392.1　 -16.9（　-4.1%）
4位 <1622>　野村自動車　　　　40255　 -1655（　-3.9%）
5位 <504A>　イノバセル　　　 1041.9　 -28.1（　-2.6%）
6位 <4811>　ドリムアーツ　　　827.1　 -21.9（　-2.6%）
7位 <9876>　コックス　　　　　　266　　　-7（　-2.6%）
8位 <3695>　ＧＭＯ－ＰＰ　　 1757.1　 -40.9（　-2.3%）
9位 <500A>　ＴＯブックス　　 3250.5　 -74.5（　-2.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4307>　野村総研　　　　　 4174　　 +49（　+1.2%）
2位 <5301>　東海カーボン　　　 1105　 +10.5（　+1.0%）
3位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4068　　 +37（　+0.9%）
4位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　 6209.7　 +47.7（　+0.8%）
5位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 3061　 +23.0（　+0.8%）
6位 <2871>　ニチレイ　　　　 2152.5　 +15.0（　+0.7%）
7位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2678　 +18.0（　+0.7%）
8位 <9502>　中部電　　　　　 2588.7　 +14.7（　+0.6%）
9位 <8058>　三菱商　　　　　 5349.2　 +25.2（　+0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　　 2270　-151.5（　-6.3%）
2位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1520　 -24.0（　-1.6%）
3位 <1928>　積水ハウス　　　 3761.6　 -50.4（　-1.3%）
4位 <6988>　日東電　　　　　 3510.1　 -46.9（　-1.3%）
5位 <5406>　神戸鋼　　　　　 2233.4　 -29.6（　-1.3%）
6位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　975　 -12.9（　-1.3%）
7位 <7832>　バンナムＨＤ　　 4147.5　 -54.5（　-1.3%）
8位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2629　 -34.0（　-1.3%）
9位 <7261>　マツダ　　　　　 1337.7　 -17.3（　-1.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース