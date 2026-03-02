[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1284銘柄・下落1679銘柄（東証終値比）
3月2日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3041銘柄。東証終値比で上昇は1284銘柄、下落は1679銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが48銘柄、値下がりは167銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は250円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6176> ブランジスタ 923 +174（ +23.2%）
2位 <4553> 東和薬品 4960 +575（ +13.1%）
3位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 95 +10（ +11.8%）
4位 <8912> エリアクエス 186 +19（ +11.4%）
5位 <9517> イーレックス 795 +55（ +7.4%）
6位 <4599> ステムリム 316 +21（ +7.1%）
7位 <2323> ｆｏｎｆｕｎ 350 +21（ +6.4%）
8位 <2901> Ｗディッシュ 424.1 +20.1（ +5.0%）
9位 <4978> リプロセル 190 +9（ +5.0%）
10位 <7885> タカノ 1469.9 +59.9（ +4.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
2位 <4506> 住友ファーマ 2270 -151.5（ -6.3%）
3位 <6347> プラコー 392.1 -16.9（ -4.1%）
4位 <1622> 野村自動車 40255 -1655（ -3.9%）
5位 <504A> イノバセル 1041.9 -28.1（ -2.6%）
6位 <4811> ドリムアーツ 827.1 -21.9（ -2.6%）
7位 <9876> コックス 266 -7（ -2.6%）
8位 <3695> ＧＭＯ－ＰＰ 1757.1 -40.9（ -2.3%）
9位 <500A> ＴＯブックス 3250.5 -74.5（ -2.2%）
10位 <3542> ベガコーポ 2131.9 -45.1（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4307> 野村総研 4174 +49（ +1.2%）
2位 <5301> 東海カーボン 1105 +10.5（ +1.0%）
3位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4068 +37（ +0.9%）
4位 <5332> ＴＯＴＯ 6209.7 +47.7（ +0.8%）
5位 <9201> ＪＡＬ 3061 +23.0（ +0.8%）
6位 <2871> ニチレイ 2152.5 +15.0（ +0.7%）
7位 <9107> 川崎汽 2678 +18.0（ +0.7%）
8位 <9502> 中部電 2588.7 +14.7（ +0.6%）
9位 <8058> 三菱商 5349.2 +25.2（ +0.5%）
10位 <2802> 味の素 4955.1 +20.1（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 2270 -151.5（ -6.3%）
2位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1520 -24.0（ -1.6%）
3位 <1928> 積水ハウス 3761.6 -50.4（ -1.3%）
4位 <6988> 日東電 3510.1 -46.9（ -1.3%）
5位 <5406> 神戸鋼 2233.4 -29.6（ -1.3%）
6位 <3861> 王子ＨＤ 975 -12.9（ -1.3%）
7位 <7832> バンナムＨＤ 4147.5 -54.5（ -1.3%）
8位 <9433> ＫＤＤＩ 2629 -34.0（ -1.3%）
9位 <7261> マツダ 1337.7 -17.3（ -1.3%）
10位 <9020> ＪＲ東日本 3831.1 -48.9（ -1.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
