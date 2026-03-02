のん、大胆ウエストカットの黒コーデ披露 「完全に心を奪われる」「Maxにオーラ全開」と称賛
俳優・アーティスト、のん（32）が、2日までに自身のブログを更新。大胆なウエストカッティングが際立つブラックコーデにロングコートを合わせたモードな装いを披露し、ファンから称賛の声が相次いでいる。
【写真】称賛相次ぐ！美ウエスト際立つコーデを公開したのん
のんは、イタリア・ミラノで開催されたファッションブランド「MaxMara」の新作コレクションショーを訪問。2月27日付で「今年も」と題してブログを更新し、「力強いシルエットに幻想的な要素を落とし込んだ美しいコート」と着用したコートについて紹介。「MaxMaraの服はどこまでも歩いていけるようなパワーを感じさせてくれる」とブランドへの思いをつづった。
ブラックのハイネックトップスにタイトなロングスカートを合わせ、立体感のある淡いカラーのロングコートを羽織ったスタイル。ウエスト部分の大胆なカッティングがシャープな印象を際立たせ、引き締まったウエストラインが強調されたコーディネートとなっている。サングラスをかけたクールなショットや、光と影が交差する空間で壁にもたれ凛とした表情を見せる写真など、複数枚を公開した。
のんは「MaxMaraFWのミラノコレクションは歴史とモダニティをテーマに、現代のリアリティと融合させた軽やかなデザインが印象的で、心がわし掴みにされました」と感想を記し、ハッシュタグ「#MaxMara」「#MaxMaraFW26」を添えて締めくくった。
ファンからは「めっちゃクール」「おなか見せコーデかっこいい」「白黒のシンプルでも美しさに心が奪われました」「キラキラしてて最高」「絶句」「セクシーでカッコイイ」「Maxにオーラ全開」「まさに魅惑的」「完全に心を奪われる」「So cool！」「最高にきれい！！！」など称賛のコメントが多数寄せられている。
