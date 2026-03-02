カブスの鈴木誠也外野手（31）が1日放送のフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）にVTR出演。ヤクルトの前監督で大リーグでもプレーした高津臣吾氏のインタビューに応じた。

インタビューのテーマは「メジャーで生きていくための生命線」。高津氏に「自分が思う武器、生命線って鈴木誠也自身はどう思いますか？」と質問されると、鈴木は真剣な表情で「選球眼」と回答。これに高津氏は思わず「選球眼だよね！！ごめんね」と笑った。

高津氏はインタビュー前に鈴木のライブBP（実戦形式の打撃練習）を視察。ボール球をきっちり見送り、ヒット性の当たりを連発する姿に「うまく変化球に反応しましたね。それまで際どいとこ見逃してね。最後なかなか難しい球だったと思うんですけど、よくボールが見えてるかもしれない」と選球眼を絶賛していた。

高津氏は「今日結構、ストライクでも見逃していた。あれが少し意図的なところもある？」と鈴木に質問。鈴木は「ここに来たら強く振るっていうのは自分の中で決めてたんで。そこから外れたボールはちょっと振れなかった。追い込まれるまではある程度決めた球を打とうっていうのを、今日はテーマでやってたので」と意図を説明。「打ちにいく中でボールをしっかり見られるかというのが、毎年の課題ではある」と明かした。