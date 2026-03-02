本郷奏多、過去に戻れたらやりたいこと FANTASTICS佐藤大樹の印象も明かす「情熱的で人懐っこくて素敵な方」【時光代理人】
【モデルプレス＝2026/03/02】4月11日スタートの東海テレビ・フジテレビ系『時光代理人』（毎週土曜23時40分〜）で主演を務める俳優の本郷奏多が、3月2日に都内で行われた同局4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』に出席。過去に戻れたらやりたいことを明かした。
【写真】フジ4月期キャスト豪華集結
本作で「過去を変えることができない」というルールがあることにちなみ、「変えたい過去はあるか」と聞かれると「1年前くらいの過去に行きまして、フジ・メディア・ホールディングスの株でも爆買いします」と回答し、笑いを誘った。さらに本作で共演するFANTASTICSの佐藤大樹の印象について「とても情熱的で人懐っこくて素敵な方なので、いつも現場を盛り上げてくださってます」と話していた。
写真の撮影者に憑依しタイムスリップする能力を持つトキ（佐藤）と撮影された写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカル（本郷）。まるで炎と氷のように正反対の2人は、依頼者の思いに応えて写真に“ダイブ”、その喪失や後悔と向き合っていく。
本イベントにはフジテレビ4月期ドラマの6作品の出演者が集結。土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系／4月11日スタート／毎週土曜23時40分〜）のほか、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート／毎週月曜21時〜）から北村匠海、月10ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時〜）から黒木華・野呂佳代、火9ドラマ『夫婦別姓刑事』（4月14日スタート／毎週火曜21時〜）から佐藤二朗・橋本愛、水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート／毎週水曜22時〜）からディーン・フジオカ、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時〜）から木南晴夏・高杉真宙が出席し、豪華俳優陣9人が集結した。（modelpress編集部）
◆本郷奏多、佐藤大樹の印象明かす
◆佐藤大樹＆本郷奏多W主演「時光代理人」
◆「FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING」
