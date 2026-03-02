timelesz寺西拓人、街中ショット公開 爽やかなパーカー姿に「蝶々結びが可愛い」「遭遇したい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/02】timeleszの寺西拓人が3月1日、自身のInstagramを更新。街中で撮影したショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】timelesz新メン「蝶々結びが可愛い」街中でのパーカー私服ショット
寺西は「3月こんにちは」とつづり、晴天の下で撮影した写真を複数枚投稿。川沿いの街中で白いパーカー姿でフードを被りメガネをかけて、自然体な笑顔の様子を公開している。
また「＃カルパッチョだーいすき」「＃ムール貝だーいすき」とハッシュタグを添えて、飲食店の店内でカルパッチョを撮影している姿やビールやワインを飲む姿も披露している。
この投稿には「爽やかすぎる」「笑顔に癒やされる」「パーカーの蝶々結びが可愛い」「遭遇したい」「3月も頑張れそう」「街並みと似合う」「自然体で素敵」「近況うれしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
