3児の母・近藤千尋、6歳＆8歳娘のペアルック姿公開「可愛すぎる」「おしゃれ姉妹」と反響
【モデルプレス＝2026/03/02】モデルの近藤千尋が3月1日、自身のInstagramを更新。長女と次女のペアルック姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「おしゃれ姉妹」6歳＆8歳娘がお揃い姿でピースする様子
近藤は「今日はお友達家族と 八景島シーパラダイスへ 久々だったから1から楽しめた気分 笑笑」とつづり、子供たちが並んで魚を見つめている様子や夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が三女と一緒に動物に餌やりをしている姿、近藤が三女を抱えて桜を見つめている姿など家族で過ごした週末の写真を複数枚投稿。ハートのスタンプで顔を隠した長女と次女が水色で茶色のラインが入ったお揃いのトップス姿で並んでピースポーズをしている様子も公開し「一周回って、また ペアルック着てくれるようになった 笑笑」「6歳8歳」と喜びのコメントを添えている。
また「ぽかぽか春陽気で トレンチコートの出番でした ビックシルエットがすき」（※原文ママ）「あしたからもまた1週間頑張りましょ」とも続けている。
この投稿には「可愛すぎる」「仲良し姉妹」「癒やされる」「ペアルック素敵」「おしゃれ姉妹」「理想の家族」などの反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳3児の母モデル「おしゃれ姉妹」6歳＆8歳娘がお揃い姿でピースする様子
◆近藤千尋、6歳＆8歳娘のペアルック披露
近藤は「今日はお友達家族と 八景島シーパラダイスへ 久々だったから1から楽しめた気分 笑笑」とつづり、子供たちが並んで魚を見つめている様子や夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が三女と一緒に動物に餌やりをしている姿、近藤が三女を抱えて桜を見つめている姿など家族で過ごした週末の写真を複数枚投稿。ハートのスタンプで顔を隠した長女と次女が水色で茶色のラインが入ったお揃いのトップス姿で並んでピースポーズをしている様子も公開し「一周回って、また ペアルック着てくれるようになった 笑笑」「6歳8歳」と喜びのコメントを添えている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「仲良し姉妹」「癒やされる」「ペアルック素敵」「おしゃれ姉妹」「理想の家族」などの反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】