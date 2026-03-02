新潟から東京に拠点を戻すことを公表した美人女優の最新ショットがアップされた。

２日までにインスタグラムで「心と身体、両方を知る２時間イベント。“自己対話の旅”いかがでしたか？」と自身が参加するイベントの様子を投稿したのは、女優でヨガインストラクターの松本莉緒（４３）。

続く投稿では「息子が幼稚園年長の年となり、行事も増える大切な一年を迎えました 今しかない時間を大切にしながら、家族との時間も丁寧に重ねていきたいと思っております また、今年１月より家族の環境変化もあり、私の朝の時間帯のクラス開催を一旦お休みさせていただきます」などとレッスンのスケジュールを変更することを明かし、「活動量を少し整えながら、ひとつひとつのクラスをより大切にお届けしていきたいと思っています。何卒ご理解いただけましたら幸いです」とつづった。

ブラウンのウェアで抜群スタイルを見せ、フォロワーは「お美しいです」「聖者の行進の恵ちゃんが美しい女性に」「スタイルいい」「綺麗」とほれぼれした。

松本は１１歳の時、松本恵の名前でデビュー。１９９８年のドラマ「聖者の行進」などでブレイク。中学卒業後に一度引退するも、高校卒業後に松本莉緒へと改名して復帰。２２年に夫の実家がある新潟県に移住し、２４年にヨガスタジオをオープン。今年１月に「私たち家族は、２０２７年３月を目安に、新潟から東京へ拠点を移すことになりました。これは、私自身の気持ちの変化というよりも、夫の仕事の都合による、家族としての選択です」と報告した。