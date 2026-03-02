皆藤愛子、チューブトップ姿に熱視線「二度見した」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/03/02】フリーアナウンサーの皆藤愛子が3月1日、自身のInstagramを更新。チューブトップ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】41歳美人アナ「二度見した」開放的なチューブトップ姿
皆藤はハートと青いハート、太陽の絵文字を添えて写真を投稿。オーストラリア・ケアンズでのショットとみられ、南国の緑と池を背景に色白なデコルテや腕が際立つ淡いブルーのチューブトップを着用し、ナチュラルな笑顔をカメラに向けた姿を公開している。
この投稿には「爽やかすぎる」「笑顔が素敵」「印象変わる」「二度見した」「透明感すごい」「夏が似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳美人アナ「二度見した」開放的なチューブトップ姿
◆皆藤愛子、チューブトップで爽やか笑顔
皆藤はハートと青いハート、太陽の絵文字を添えて写真を投稿。オーストラリア・ケアンズでのショットとみられ、南国の緑と池を背景に色白なデコルテや腕が際立つ淡いブルーのチューブトップを着用し、ナチュラルな笑顔をカメラに向けた姿を公開している。
◆皆藤愛子の投稿に反響
この投稿には「爽やかすぎる」「笑顔が素敵」「印象変わる」「二度見した」「透明感すごい」「夏が似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】