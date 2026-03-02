バーチャルシンガー・花譜が、2026年3月1日横浜・ぴあアリーナMMにて5thワンマンライブ＜宿声 / 深愛＞を開催した。

◆ライブ写真

本公演は二部構成で展開。前半『宿声』パートでは、これまでの活動の軌跡を辿るようなセットリストが組まれ、「糸」「過去を喰らう」「雛鳥」「心臓と絡繰」など、花譜の物語性を象徴する楽曲を披露。 「戸惑いテレパシー」「私論理」ではダンスアレンジでパフォーマンス、進化した表現力を魅せた。

中盤では「それを世界と言うんだね」「海に化ける」「邂逅」などを通して内面世界を深く描写。バンド紹介を経て披露された「代替嬉々」では会場の熱量がさらに加速した。

ライブ後半は、5月発売の5thアルバム『深愛』の世界観を体現する新章へ。転換映像を経て衣装のカラーリングも一新し、「私の在処」「君は水、私は魚」「学園戦線」などアルバム収録曲を初披露。2月25日先行リリースされた「周波数0の合言葉」では、心に訴えかけるポエトリーで涙ぐむ観客も。 繊細さと力強さを併せ持つ“今の花譜”を鮮烈に印象づけた。

さらにアンコールでは、理芽を迎え「魔法 feat. 理芽」を披露。ラストは「祭壇」「魔女」へと続き、物語は次なる章を予感させながら幕を閉じた。

ライブ終演後の映像内では、今後の大型展開も一挙発表された。

まずコラボレーションシリーズ「組曲2」第九弾として、花譜と神聖かまってちゃんによる新作が今春リリースされることが決定。独創性あふれる感性の出会いが新たな化学反応を生み出す。

また、花譜の海外プロジェクト＜KAF WORLD CIRCUIT 2026 -Global Live Appearances-＞の始動も発表され、世界各国でのライブ出演を予定していることが明かされた。

さらに、この日ライブで初披露された新曲『エラーソング』が、専門学校HAL（東京・大阪・名古屋）のTVCMタイアップに決定。3月23日にCM情報が解禁される。

これまでの軌跡を抱きしめながら、新たな一歩を踏み出した花譜。ニューアルバム『深愛』リリースを含めた様々な動きが今後進んでいく。

◾️先行配信「周波数0の合言葉」

2026年2月25日（水）リリース

配信：https://KAF81.lnk.to/voiceless

◾️5thアルバム『深愛』

2026年5月27日（水）発売

◾️小説『カミュの歌鳥 花譜小説集』 著者：中村 紬

発売日：2026年5月27日（水）予定 ※電子書籍同時配信予定

発行：株式会社KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000292/ ▼著者プロフィール

中村 紬（なかむら つむぎ）

東京都在住。ライター、編集者として活動しながら、精力的に執筆活動を行い、WEBを中心に活躍。他の作品に『クロスの行方 ―DUSTCELL小説集―』がある。