バーチャルシンガー・花譜、5thワンマン＜宿声 / 深愛＞で新曲初披露＆大型プロジェクト一挙発表
バーチャルシンガー・花譜が、2026年3月1日横浜・ぴあアリーナMMにて5thワンマンライブ＜宿声 / 深愛＞を開催した。
本公演は二部構成で展開。前半『宿声』パートでは、これまでの活動の軌跡を辿るようなセットリストが組まれ、「糸」「過去を喰らう」「雛鳥」「心臓と絡繰」など、花譜の物語性を象徴する楽曲を披露。 「戸惑いテレパシー」「私論理」ではダンスアレンジでパフォーマンス、進化した表現力を魅せた。
中盤では「それを世界と言うんだね」「海に化ける」「邂逅」などを通して内面世界を深く描写。バンド紹介を経て披露された「代替嬉々」では会場の熱量がさらに加速した。
ライブ後半は、5月発売の5thアルバム『深愛』の世界観を体現する新章へ。転換映像を経て衣装のカラーリングも一新し、「私の在処」「君は水、私は魚」「学園戦線」などアルバム収録曲を初披露。2月25日先行リリースされた「周波数0の合言葉」では、心に訴えかけるポエトリーで涙ぐむ観客も。 繊細さと力強さを併せ持つ“今の花譜”を鮮烈に印象づけた。
さらにアンコールでは、理芽を迎え「魔法 feat. 理芽」を披露。ラストは「祭壇」「魔女」へと続き、物語は次なる章を予感させながら幕を閉じた。
ライブ終演後の映像内では、今後の大型展開も一挙発表された。
まずコラボレーションシリーズ「組曲2」第九弾として、花譜と神聖かまってちゃんによる新作が今春リリースされることが決定。独創性あふれる感性の出会いが新たな化学反応を生み出す。
また、花譜の海外プロジェクト＜KAF WORLD CIRCUIT 2026 -Global Live Appearances-＞の始動も発表され、世界各国でのライブ出演を予定していることが明かされた。
さらに、この日ライブで初披露された新曲『エラーソング』が、専門学校HAL（東京・大阪・名古屋）のTVCMタイアップに決定。3月23日にCM情報が解禁される。
これまでの軌跡を抱きしめながら、新たな一歩を踏み出した花譜。ニューアルバム『深愛』リリースを含めた様々な動きが今後進んでいく。
◾️先行配信「周波数0の合言葉」
2026年2月25日（水）リリース
配信：https://KAF81.lnk.to/voiceless
◾️5thアルバム『深愛』
2026年5月27日（水）発売
購入：https://kaf.kamitsubaki.jp/transcendent-love/
▼「深愛」α Special Box 17,600円（税込）＊初回生産限定盤
・ 小説『カミュの歌鳥 花譜小説集』（中村紬 著）
・オリジナルビジュアルブック
・しおり
・アクリルスタンド
＋
「深愛」α 同内容を同梱
・ポストカード（3枚セット）
・メタルバッジ
・メモ帳
・通常盤CD（4形態共通）
▼「深愛」α 6,100円（税込）＊初回生産限定盤
・ポストカード（3枚セット）
・メタルバッジ
・メモ帳
・通常盤CD（4形態共通）
▼「深愛」β 6,100円（税込）＊初回生産限定盤
・ステッカー（3枚セット）
・アクリルキーホルダー
・コースター
・通常盤CD（4形態共通）
▼「深愛」通常盤CD 3,300円（税込）
・15曲入り
▼CD収録内容
1.愛を探しに（Instrumental）
2.エコーノイズ
3.明滅
4.乳白の宇宙
5.愛想
6.学園戦線
7.そばにいていいよ
8.君は水、私は魚
9.私の在処
10.コネクト
11.周波数0の合言葉
12.エラーソング
13.ありふれてたい
14.オーギュメント
15.私の名前は（Instrumental）
◾️小説『カミュの歌鳥 花譜小説集』
著者：中村 紬
発売日：2026年5月27日（水）予定 ※電子書籍同時配信予定
発行：株式会社KADOKAWA
https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000292/
▼著者プロフィール
中村 紬（なかむら つむぎ）
東京都在住。ライター、編集者として活動しながら、精力的に執筆活動を行い、WEBを中心に活躍。他の作品に『クロスの行方 ―DUSTCELL小説集―』がある。
関連リンク
◆花譜 オフィシャルサイト
◆花譜 オフィシャルYouTubeチャンネル