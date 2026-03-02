プルマン東京田町に新スイーツ「フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド」が登場。

贈り物やご褒美時間にぴったりな、地球にやさしくサステナブルな選択ができる新たな定番ギフトが通年販売されます！

プルマン東京田町「フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド」

発売日：2026年3月1日（日）より通年販売

価格：4,500円(税込)

販売場所：KASA GRAB ＆ GO (テイクアウト専用) / 東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F

販売時間：11:00〜20:30

予約・取り置き：03-6400-5855 （プルマン東京田町 代表)

仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」より通年販売がスタートした「フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド」

有機・フェアトレード認証チョコレートのみを使用した新商品は、生産者と環境に配慮した原料を厳選し丁寧に仕立てた、想いを届ける新たな定番ギフトです☆

素材選びから製法に至るまで、パティシエが細部にこだわったホテルメイドのアソートボックス。

自宅でのティータイムや親しい友人・家族、お取引先への手土産として使いたい逸品です！

フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド

内容量：8個（ペカン×4個 /アグリュム×4個 ）

消費期限：3日

保存方法：要冷蔵（10℃以下）

アレルゲン：小麦、ナッツ、乳、大豆

※品質保持のため、冷凍状態でお渡し

※購入後は早めに冷蔵庫で保存

※冷蔵庫で約3時間、または室温で約1時間解凍すると、美味しく召し上がれます

※再冷凍は風味を損なう恐れがあります

ペカンナッツの食感と柑橘のアロマを楽しめる「フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド」

大きめに焼き上げたクッキーで、ガナッシュを贅沢にたっぷり挟み、1つで満足感のあるガナッシュサンドに仕上られています。

ガナッシュには、環境や生産者に配慮したKAOKAの有機・フェアトレードチョコレートが使用されているのが特徴です。

ガナッシュをサンドするクッキー生地には、全粒粉と種子島産の粗糖を使用。

全粒粉は小麦の表皮や胚芽を残した全粒粉ならではの豊かな風味に加え、食物繊維や鉄分、マグネシウムなどの栄養素も含まれています。

噛むほどに広がる香ばしさと、プチプチした食感が特徴です！

さらに、ミネラルを多く含む種子島産粗糖を用いることで、やさしい甘みと奥行きのあるコクをプラス。

それぞれの素材の良さを活かしながら、なめらかなガナッシュを引き立てる、ザクザク生地に焼き上げられています。

艶やかなグレープフルーツのコンフィチュールや、ペカンナッツに彩られた華やかなガナッシュサンド。

缶を開ける瞬間のときめきを、甘い香りとともに届けてくれます！

プルマン東京田町のパティシエが丁寧に仕上げた、ここでしか味わえない特別なガナッシュサンドです☆

※フェアトレードチョコレートとは：チョコレートの原料であるカカオは、価格の変動が大きく、生産地では農家の貧困や児童労働などの社会課題が指摘されています。こうした背景の中、生産者に適正な対価を支払い、持続可能な取引を通じて公正な労働環境と地域社会の発展を支える国際的な仕組みが「フェアトレード」です。フェアトレードチョコレートを選ぶことは、カカオ農家の収入の安定化や地域活動の支援につながります。

ペカン

ペカンナッツのプラリネを加えたミルクチョコレートガナッシュに、キャラメリゼした香ばしいペカンナッツを合わせた一品。

ナッツのコクとほろ苦さが重なり合う、奥行きのある味わいです。

アグリュム

ホワイトチョコレートガナッシュにレモンゼストを練り込み、グレープフルーツのコンフィチュールと合わせた「アグリュム」

甘みの中に柑橘の爽やかなアロマとほのかな苦みをプラスし、軽やかで上品な後味に仕上げられています。

プルマン東京田町アソーテッド・クッキー

2025年、テレビでも話題になり、日頃から好評の「プルマン東京田町 アソーテッド・クッキー」も引き続き販売中。

素材と製法にこだわった焼き菓子たちとともに、ホテルメイドの味わいを楽しめるのは、プルマン東京田町が提案する贅沢なスイーツ体験です！

贈り物やご褒美時間に使いたい、地球にやさしくサステナブルな新商品を通年販売。

プルマン東京田町の「フェアトレードチョコレートのガナッシュサンド」は、2026年3月1日より通年販売です☆

