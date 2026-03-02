ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」が「国際女性デーイベント」を開催。

「Give to Gain」の想いをつなぐ、女性自立支援への寄付付き宿泊プランが販売されるほか、ミモザのドリンクや入浴剤も提供されます☆

ホテル ユニバーサル ポート／ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「国際女性デーイベント」

開催期間：2026年3月1日（日）〜

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」が、国際女性デーに賛同するキャンペーンを開催中。

地域共創の取り組みの一環として、2026年の国際女性デーのテーマ「Give to Gain」に基づき、宿泊プランが販売されています！

3月8日は国際女性デー。

女性の権利向上とジェンダー平等の実現を世界に呼びかける、国連が定めた国際的な記念日です。

大阪府における非正規雇用率は、男性が24.2％であるのに対し、女性は53.9％にも上るのが現状。（出典：大阪府総務部統計課 大阪の就業状況 令和6年平均）

就労を目指す中、スーツや生活必需品の確保が困難な女性も存在します。

2026年3月8日より販売する、チャリティー宿泊プラン「国際女性デー応援宿泊プラン」では、女性の自立支援を後押し。

収益の一部を活用し、大阪府府民文化部男女参画・府民協働課が運営する女性のためのコミュニティスペース（愛称：＆an）へ必要物品が寄付されます。

また、ほかにも国際女性デーのシンボルフラワー「ミモザ」にちなんだドリンクや入浴剤が提供されるキャンペーンです。

ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータ「国際女性デー応援宿泊プラン」

宿泊期間：2026年4月1日（水）〜6月30日（火）

料金・客室：

ホテル ユニバーサル ポート 4名1室利用 1名あたり（朝食付き）8,700円〜（税・サ込、宿泊税別）・エーゲスタンダードツイン、カリブスーペリア、オーシャンデラックスなど

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ 4名1室利用 1名あたり（朝食付き）8,200円〜（税・サ込、宿泊税別）・ヴィータスーペリアツイン、スターリールーム、もこもこルームなど

ホテル ユニバーサル ポートおよびホテル ユニバーサル ポート ヴィータでは、「国際女性デー応援宿泊プラン」を販売。

2026年3月8日〜4月7日の1ヶ月間販売し、収益の一部が寄付に役立てられます。

客室イメージ ホテル ユニバーサル ポート 「カリブ スーペリア」（イメージ）

このプランで宿泊できる客室は、ホテル ユニバーサル ポートならエーゲスタンダードツインやカリブスーペリア、オーシャンデラックスなど

客室イメージ ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「ヴィータ スーペリアツイン（プリズム）」（イメージ）

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータならヴィータスーペリアツインやスターリールーム、もこもこルームなどです。

収益から1人あたり500円を原資として、女性のためのコミュニティスペース「＆an」で必要な物品を購入・寄付されます。

ホテル ユニバーサル ポート「ミモザドリンクキャンペーン」

ミモザカクテル（イメージ）

期間：2026年3月1日（日）〜3月31日（火）

価格：ミモザカクテル アルコール 1,100円、ノンアルコール 1,000円

場所・販売時間：

1 階ラウンジR・8:00〜22:00

2 階ポートダイニング リコリコ・17:30〜21:30

※アルコールメニューのご提供は20歳以上の方に限ります

※ミモザ香る温アイマスクは、ポートダイニング リコリコでは2026年3月5日（木）より先着700名、ラウンジR は2026年3月8日（日）より先着50名に配布し、いずれも無くなり次第配布終了

※ポートダイニング リコリコのディナーを利用した人（4歳以上）および、ラウンジR にてミモザカクテル（アルコール・ノンアルコールいずれも）を注文した20歳以上の人が配布対象

ホテル ユニバーサル ポートの「ラウンジR」と、ポートダイニング「リコリコ」にて、ミモザカクテルを提供中。

国際女性デーのシンボルフラワーである「ミモザ」は、女性への感謝と敬意を表す花として広く知られています。

黄色いミモザの花が咲き誇る様子にちなみ、名付けられたミモザカクテルはオレンジジュースとスパークリングワインを1：1の割合で割った爽やかなカクテルです！

春の訪れを感じさせる黄色と、口あたりの良いスパークリングがポイント。

また、ポートダイニング「リコリコ」のディナー利用、または「ラウンジR」にてミモザカクテルを注文すると、ミモザ香る温アイマスクがプレゼントされます☆

ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータ「ミモザの入浴剤」

ミモザの入浴剤（イメージ）

配布期間：2026年3月8日（日）〜なくなり次第終了

ホテル ユニバーサル ポートおよびホテル ユニバーサル ポート ヴィータでは、2026年3月8日より1部屋あたり2つ、ミモザの入浴を設置。

ミモザは、大切な人への感謝と応援の気持ちを伝える花です。

鮮やかな黄色は、前向きなエネルギーと春の希望を象徴。

客室にて、春の訪れを感じられる、特別なひとときを届けてくれます。

3月8日の国際女性デーに向けて、チャリティープランの販売やミモザのドリンク・入浴剤を提供。

ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータの「国際女性デーイベント」は、2026年3月1日より開催中です！

ホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

MINIONS TM & © 2026 Universal Studios.

Universal elements and all related indicia TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved. CR26-0811

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post チャリティー宿泊プランにミモザのドリンクや入浴剤！ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータ「国際女性デーイベント」 appeared first on Dtimes.