JOY、5歳娘から“しっかり怒られる” 妻・maiの動画公開にSNS「何回も見てツボです」「人生何周目でしょうか」
タレント・JOY（40）の妻でタレントのmai（36）が2日、自身のインスタグラムを更新。JOYと5歳娘のやりとりを映した動画を改めて公開した。
【動画】5歳娘の“説教”、反省するJOY
投稿で「この動画がすごく人気で『残してください！』ってDMがとんでもない数届いたので本投稿にも載せておきます笑」と紹介。「5歳の娘にしっかり怒られる40歳の旦那です」と説明を加え、「どさくさに紛れてJOYくんがはーちゃんのことも注意したら冷静に突っ込んでて大爆笑」とし、「本当2人とも大好き」とつづった。
動画は、娘がJOYに対して「自分がやってほしくないことを、人にもやんない」「次やったらプンプンに怒るよ」「気を付けてね」などと叱っている内容。その後のJOYの“一言”に「何が悪いん？」とツッコミを入れるかわいいシーンも収められている。
この投稿に「笑いが止まらない」「何回も見てツボです」「はーちゃん、しっかりしてますね」「これは親御さんの躾がちゃんと出来てるんですね。はーちゃんしっかりしてて可愛い」「人生何周目でしょうか」などのコメントが寄せられた。
