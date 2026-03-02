アサヒビールは２日、主力ビール「スーパードライ」の体験拠点「ビアダイナー スーパードライ トウキョウ」を東京都墨田区にオープンした。

ブランド初の常設店として「とにかくうまいスーパードライが飲める」をコンセプトに掲げ、１０月の酒税改正で減税される主力ビールの魅力をアピールする。

アサヒは昨年９月のサイバー攻撃に伴うシステム障害の影響で一時出荷が大幅に滞った。新店舗は年間６万人の来店を目指しており、独自の体験機会を提供することでリピーターを増やし、巻き返しを図る。

アサヒビール本社に隣接した２階建て店舗で、１階が気軽に飲めるバー形式、２階がブランドの世界観を感じながらゆっくり食事とビールを楽しめるレストラン形式の営業となる。

提供するビールは４度未満に冷やしたスーパードライと、マイナス２度から零度に冷やした「エクストラコールド」の２種類。十分に冷やすことで飲み応えとキレが増し、スーパードライの辛口のうまさが際立つという。

２日に開いた報道陣向け内覧会で、野間和香奈ビールマーケティング部長は「私たちが自信を持つ一杯を提供する。ドライの象徴的な店にしたい」と強調した。