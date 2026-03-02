朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１９回大会に向けたオーディションの様子が２月２８日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、大阪の問題児喧嘩自慢、シェンロンが古着屋店員と大乱闘を繰り広げ、騒然となった。

古着屋店員のマツケンを名乗る男性が登場。「影響力を持って金を稼ぎにきました」と宣言し、シェンロンか“叛逆の悪童”レオとの対戦を希望。するとシェンロンが「何やねん、お前」と突っかかりにいき、マツケンは「好きだからやりたいです。うるさいのが好きです」と近づくと、シェンロンは「何がうるさいんじゃコラ」と激怒。取っ組み合いの乱闘となり、セキュリティーが止めに入ったが、暴走。殴り合いに発展し、会場は騒然となった。マツケンは「古着屋店員の服破るってお前よ」とブチギレし、シェンロンも「お前、俺が負けてるからって、舐めやがって！調子のんなよ」と再び殴りかかった。その後、セキュリティに引き離された際に足を負傷したシェンロン。「痛いなぁ、お前、足、こら。こいつやりおった」とセキュリティーに殴りかかろうとする場面もあった。