NTTドコモは、パーソナルAIエージェント「SyncMe（シンクミー）」を発表し、パイロット版の提供を始めた。先行モニターが募集されている。

ホーム画面（左）、チャット画面（中央）、パーソナライズ機能「ワタシ診断」画面（右）

“先回り”できるAI

SyncMeは、ユーザーの意図や背景を理解し、AIが先回りして提案できるエージェント型サービス。ドコモの保有データとAIを掛け合わせ、個人に合わせたサポートが提供される。

最大の特徴は、文脈を伝えられなくても、AIがユーザーの意図を察して回答する点。情報をあらかじめ収集する仕組みにより、将来的には手続きの代行まで視野に入れられている。

チャット例。現在地をもとにおすすめスポットや天気を教えてくれる

パーソナライズ機能として「ワタシ診断」と呼ばれる仕組みを備える。好みの写真をアップロードすると、dアカウントの情報と組み合わせて、性格や特徴をAIに学習させることができる。

ワタシ診断

対話履歴に基づくメモリー機能も備わっており、利用するほど個別カスタマイズが進む「成長モデル」が採用されている。

インターフェイスとキャラクター

親しみやすいサービスを目指し、AIがキャラクターとしてビジュアル化された。画面上にはワラビーをモチーフにしたキャラクター「ワラピィ」や、鳩をモチーフにした鳥のキャラクター「ヨミドーリ」が登場する。

ホーム画面

ワラピィ（左）、ヨミドーリ（右）

ホーム画面には、ユーザーの関心度や情報の鮮度を解析して選ばれたトピックスが、3つの吹き出しとして提示される。起動や再表示のタイミングで内容はリフレッシュされる。

ホーム画面

また、夏ごろには「先回り情報収集機能」が提供される予定。ニュースメディアの記事や、過去の相談内容に関連する旅行先の情報などが、インターネット上から幅広く収集される。

パイロット版の先行モニター募集

SyncMeはスマートフォンアプリとして提供される。提供開始時は18歳以上のユーザーが対象となる。まずは無料での提供となり、今後の展開は市場状況を見て検討される。

dアカウントを保有していれば、通信キャリアを問わず利用可能。Android 13以上、iOS 16.3以上のスマートフォンで利用できる。

日常的にSyncMeアプリを利用し、全3回程度のアンケートに回答できる場合は、先行モニターに参加できる。協力者には謝礼としてdポイントが付与される。

システム面の特徴

システム面では、「LLM付加価値基盤」というドコモ独自の基盤が用いられている。独自のガードレールや倫理チェックにより安全性を確保する。

AIの処理については、一般的な汎用LLMが並列接続されたマルチ接続構成となっており、対話の特徴に合わせて最適なAIモデルが使い分けられる。

他社サービスとの差別化要素として、これまでdアカウントに蓄積された利用履歴をもとにした推測・最適化が挙げられている。