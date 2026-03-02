「心臓が止まりかけたが、ダビドの手が蘇生させてくれた」２年連続プレミア最少失点GKが監督の命を救う！終了間際に超絶プレー
頼れる守護神がチームを救った。
現地３月１日に開催されたプレミアリーグ第28節で、ミケル・アルテタ監督が率いる首位のアーセナルは、チェルシーとホームで対戦。２−１で接戦を制し、１試合消化の少ない２位マンチェスター・シティとの勝点差５をキープした。
22年ぶりのリーグ制覇を目指す名門は、21分にウィリアム・サリバの得点で先制後、45＋２分にオウンゴールでリードを手放す。しかし、66分にユリエン・ティンベルが勝ち越しを挙げた。さらに70分には、チェルシーのペドロ・ネトが退場となり、数的優位になったものの、完全に自分たちのペースには持ち込めず。
10人の相手に危ない場面を作れたなか、大きな注目を集めているのが、90＋３分のシーンだ。
アレハンドロ・ガルナチョにクロスを送り込まれると、それがペナルティエリア内の中央でバウンドして、ゴール方向へ。そのままゴールの中に吸い込まれそうになったが、目一杯身体を伸ばしたGKダビド・ラヤがぎりぎり外にかきだし、事なきを得た。
渾身のスーパープレーだ。２シーズン連続でリーグ最少失点を誇るラヤの活躍がなければ、直接対決を残すシティとの勝点差は３に縮まっていた。
アルテタ監督も大絶賛しており、英衛星『Sky Sports』によれば、決定的瞬間をこう振り返った。
「シュートではなくクロスだったのに、信じられないシュートになった。心臓が止まりかけたが、ダビドの手が蘇生させてくれた。ダビドは間違いなく我々のリーダーの１人だ。集中力を保ち、自分が求められる時に試合を決める方法を知っているキーパーだ。時には、それまで全く出番がなかったのに、たった１つのプレーで存在感を示さなければならない。それは非常に、非常に難しいことだ」
スペイン人指揮官はまた、同胞のGKが今週、コンディションに若干の問題を抱えていた事実を認めた。実際、ラヤは失点直前の45分、好セーブを見せた直後に痛みを訴え、ピッチに座り込んだ。
「あのプレーで何が起きたのかは分からない。今週、彼は軽い不調を抱えていた。それが関係しているかは不明だ。全体的には非常に満足している」
３年連続でプレミアリーグ２位のアーセナル。今季こそ、ラヤを中心とした堅守を光らせ、イングランドの覇権奪回を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】指揮官の心臓が止まりかけるほどの超大ピンチ→守護神が超絶プレー
現地３月１日に開催されたプレミアリーグ第28節で、ミケル・アルテタ監督が率いる首位のアーセナルは、チェルシーとホームで対戦。２−１で接戦を制し、１試合消化の少ない２位マンチェスター・シティとの勝点差５をキープした。
22年ぶりのリーグ制覇を目指す名門は、21分にウィリアム・サリバの得点で先制後、45＋２分にオウンゴールでリードを手放す。しかし、66分にユリエン・ティンベルが勝ち越しを挙げた。さらに70分には、チェルシーのペドロ・ネトが退場となり、数的優位になったものの、完全に自分たちのペースには持ち込めず。
アレハンドロ・ガルナチョにクロスを送り込まれると、それがペナルティエリア内の中央でバウンドして、ゴール方向へ。そのままゴールの中に吸い込まれそうになったが、目一杯身体を伸ばしたGKダビド・ラヤがぎりぎり外にかきだし、事なきを得た。
渾身のスーパープレーだ。２シーズン連続でリーグ最少失点を誇るラヤの活躍がなければ、直接対決を残すシティとの勝点差は３に縮まっていた。
アルテタ監督も大絶賛しており、英衛星『Sky Sports』によれば、決定的瞬間をこう振り返った。
「シュートではなくクロスだったのに、信じられないシュートになった。心臓が止まりかけたが、ダビドの手が蘇生させてくれた。ダビドは間違いなく我々のリーダーの１人だ。集中力を保ち、自分が求められる時に試合を決める方法を知っているキーパーだ。時には、それまで全く出番がなかったのに、たった１つのプレーで存在感を示さなければならない。それは非常に、非常に難しいことだ」
スペイン人指揮官はまた、同胞のGKが今週、コンディションに若干の問題を抱えていた事実を認めた。実際、ラヤは失点直前の45分、好セーブを見せた直後に痛みを訴え、ピッチに座り込んだ。
「あのプレーで何が起きたのかは分からない。今週、彼は軽い不調を抱えていた。それが関係しているかは不明だ。全体的には非常に満足している」
３年連続でプレミアリーグ２位のアーセナル。今季こそ、ラヤを中心とした堅守を光らせ、イングランドの覇権奪回を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】指揮官の心臓が止まりかけるほどの超大ピンチ→守護神が超絶プレー