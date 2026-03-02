北海道・知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、運航会社の社長・桂田精一被告の被告人質問が行われました。



桂田被告は「取り返しのつかない事故と痛感し、おわび申し上げます」と謝罪しました。



（鷲見記者）「いま報道陣に向かって一礼をして釧路地裁に入っていきました。３日間の被告人質問で何を語るのでしょうか」



いつものようにマスク姿であらわれたのは、「知床遊覧船」の社長・桂田精一被告です。





法廷ではそのマスクを外すとー（桂田被告）「取り返しのつかない事故と痛感し、どんな言葉も十分ではありませんが、あらためておわび申し上げます」被告人質問は乗客家族に向けた謝罪から始まりました。桂田被告は２０２２年、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員２６人を死亡させたとされています。裁判の最大の争点は「事故を予見できたかどうか」で、弁護側は無罪を主張しています。午後から始まった弁護側の被告人質問。桂田被告が事故について詳しく説明するのは、事故後の記者会見以来です。（弁護士）「知床の海は知っているか？」（桂田被告）「一般的なことは知っていた。知床岬に近づくほど波が高くなる。乗船した時に「波が高いから引き返した方がいいのでは」と言ったら、当時の船長から「大丈夫」と何回か続いたので言わなくなった」さらに、自身が運航管理者になった経緯を聞かれるとー（桂田被告）「誰もいなくなったから。前任者が退社した」運航管理者の業務は「出航判断や天候悪化時の判断」などと述べました。弁護側はこれまでの裁判で、ハッチの機能不全がなければ帰港できたとして、事故を予見できなかったと訴えています。一方、検察は悪天候が予想されていたため、事故を予見できたと主張しています。裁判は現在も弁護側の被告人質問が続いています。