「悪い日は一日もない」今年は何かが違う　不振脱却を図るベッツが語った“矢田流トレ”の効果「始めた頃と今では雲泥の差だ」

「こんなに調子が良かったのは久しぶりだ……。スイングの感覚も最高だし、頭もすごくクリア。ケージでの練習で悪い日は一度もない」

ドジャースの名手ムーキー・ベッツは、これ以上にないほど順調な春を送っている。昨年の同時期には、体調不良を訴えて戦線離脱。なんとか東京遠征には参加したものの、カブスとの開幕シリーズを前に緊急帰国し、約1か月で体重が11キロも減る過酷な状況にあった。

春先の躓きによってベッツは1年を通してスランプに陥った。遊撃手へのコンバートに挑んだ影響もあり、レギュラーシーズンでの打撃成績は20本塁打こそ打ったが、打率.258、OPS.732と低迷。本人が「メンタル的にも、本当に、本当に難しい。想像以上にハードだった」と振り返ったこともあった。

しかし、今年は何かが違う。それは本人の前向きな言動からも一目瞭然だ。

では特別に取り組んだ何かがあるのか。現地時間3月1日に行われたエンゼルスとのオープン戦の最中に、地元局『Sports Net LA』のフラッシュインタビューに応じたベッツは、山本由伸の用いている「やり投げトレーニング」を続けた成果を明かした。

「本当にここまでは順調だ。俺はヨシほど遠くまで投げられないけど、始めた頃と今では雲泥の差だ。グラウンドを横切るボールを投げられるというだけでも、去年までとは全然違う。もちろん良い意味でね」