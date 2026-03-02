ライオンは、カスタムオーダーのビジネスウェアブランドFABRIC TOKYOとの約2年にわたる共同開発を経て、オーダーセットアップ「NANOX × FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE」を、2月26日にFABRIC TOKYOから発売した。

同商品は、洗濯機の標準コースで洗うことができるウォッシャブルセットアップで、同社の衣料用洗剤「NANOX one PRO」を使用すれば、30回洗濯した後も新品級（オリジナル洗濯ネット使用、30回洗濯後の色あせ・表面ダメージ・サイズ変化・ほつれ・破損が新品同等レベルであること）であることを検証している。同開発は、同社が推進するサステナブル活動「Choose one Project」にFABRIC TOKYOが参画したことによって、実現した。



「NANOX × FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE」セットアップ例

洗濯機の標準コースで洗うことができ、衣類用洗剤「NANOX one PRO」を用いれば30回洗っても新品級のウォッシャブルセットアップを、FABRIC TOKYOから新発売する。洗濯ガイド付きのオリジナル洗濯ネットで、誰でも“失敗ゼロ”で自宅洗いができる。購入者に「NANOX one PRO」を数量限定でプレゼントする。

常に清潔で信頼感のある見栄えを保てるウォッシャブルスーツは、ビジネスシーンにおいてカジュアルスタイルが拡大する現代においても、年々需要が高まっている。FABRIC TOKYOでオーダーされているビジネスカジュアルアイテムの約8割はウォッシャブル仕様であり、オーダーメイドスーツにおいてもウォッシャブルは増加傾向にある。一方で、「洗濯による型崩れや色あせで、見栄えが損なわれるのではないか」「どの洗剤で、どう洗えばいいかわからない」といった不安から、ウォッシャブルスーツを持っていても実際には自宅で洗わないという人も多くいる。





同社が実施したウォッシャブルスーツの洗濯実態に関する調査（n＝235、WEB調査（2025年11月実施）、同社調べ）では、約7割の人が「ウォッシャブルスーツであっても家で洗濯するのをためらう」と感じており、「洗濯を失敗してしまうのでは」という不安や、そもそも「洗い方がよくわからない」といった課題を持っていることがわかった。

そこで、同社とFABRIC TOKYOは「自宅で洗いたくなるウォッシャブルスーツ」を目指し、両社の知見を持ち寄ったスーツ開発をスタートした。洗濯のプロとビジネスウェアのプロが共同開発、共同検証を行なったオーダーメイドのウォッシャブルスーツは、ビジネスウェア業界初（1月 FABRIC TOKYO調べ）となる。

スーツのデザインや素材選定に先立ち、洗濯後も新品級の見た目を保つことをゴールに、洗うことから逆算したコンセプト設計に取り組んだ。通常ウォッシャブルスーツはおしゃれ着洗剤を使用し、洗濯機の弱水流コースで洗うことが一般的。しかし同プロジェクトでは、従来の前提を見直し、自宅でいつもの洗濯で簡単に洗えるように、汚れやニオイをしっかり落としながら、色あせやダメージを抑える「NANOX one」を採用。洗濯機の標準コースで洗うことに挑戦した。



「NANOX one PRO」

「NANOX one」は、高い洗浄・消臭力と衣類本来の色を保つ機能を両立した唯一（同社衣料用洗剤内）の高濃度コンプリートジェル。黄ばみやニオイの一因となる「菌由来のDNA」を分解・洗浄できるブランド史上初の新酵素を採用。これまで落としきれなかった汚れやニオイまでしっかり落とすことができる。

この洗剤性能を前提に、両社は素材や縫製の検討を重ね、同社平井研究所では約100回の洗濯実験を行った。その結果、約2年の開発期間を経て「NANOX × FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE」が完成した。





「NANOX × FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE」では、忙しいビジネスパーソンが「洗濯のあらゆる不安や手間をなくし、自宅で洗いたくなる」ウォッシャブルセットアップをコンセプトに開発。3つの特長で、「誰でもカンタンに洗える新常識」を実現した。

同商品は、標準コースでの洗濯が可能。スーツ単独で洗う必要がなく、他の洗濯物と一緒に洗えるためエコや時短につながる。さらに「NANOX one」で“すすぎ1回”洗濯を行うことで、衣類を大切に保つことができる。

同社の研究所で、「NANOX one PRO」を使用し、標準コースで30回洗濯した後も「新品級」の評価を獲得している。具体的には、色あせと、型崩れの指標となる表面ダメージ、サイズ変化、ほつれ・破損の4項目について、同社の研究所で色あせ、表面ダメージを、FABRIC TOKYOでは、サイズ変化、ほつれ・破損の評価をそれぞれ検証した。



「オリジナル洗濯ネット」

衣類を守りながら、きちんと汚れを落とすためには、適切なサイズ、形の洗濯ネットを選ぶことも重要。そこで、両社の知見を持ち寄り、スーツのための適切なサイズと形の洗濯ネットをゼロから設計した。オリジナル洗濯ネットの表面には「洗い方ガイド」が施され、スーツの正しい入れ方や洗い方がひと目でわかる仕様となっている。



「NANOX × FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE」セットアップ例

洗うことから考えたオリジナル洗濯ネット付きオーダーセットアップ。ジャージー素材で、高いストレッチ性。機能性抜群のアイテムになっている。

［小売価格］

オーダーセットアップ：4万9800円〜

ビジネスカジュアルジャケット：3万円〜

ビジネスカジュアルパンツ：1万9800円〜

ウィメンズパンツスーツ：4万9800円〜

ウィメンズスカートスーツ：5万1800円〜

ウィメンズスカートスーツ（ロング）：5万7300円〜

ウィメンズジャケット：3万5800円〜

ウィメンズパンツ：1万8000円〜

ウィメンズひざ丈スカート：2万円〜

ウィメンズロングスカート：2万5500円〜

（すべて税込）

［発売日］2月26日（木）

ライオン＝https://www.lion.co.jp/ja