ホテルニューアカオが運営する「Restaurant＆Sweets花の妖精」では、3月1日から、春季限定の新作パフェ2種の販売を開始した。高さ約30cm、グラスいっぱいに素材を何層にも重ねた圧巻のいちごパフェと、桜と抹茶、伊豆産不知火が織りなす和テイストの春パフェが登場する。クラシカルな雰囲気の店内からは、目の前に広がる相模灘の絶景を望むことができ、視覚と味覚で至福のひととき楽しめる。春の訪れを五感で味わう特別なひとときを提供する。



「静岡いちごをたっぷりと使用したパフェ テクスチャーの楽しみ」

「静岡いちごをたっぷりと使用したパフェ テクスチャーの楽しみ」は高さ約30cmの存在感を誇る、いちごづくしの一品。グラス下層にはいちごゼリーを敷き、その上に香ばしいピスタチオクリームやガトーショコラを重ね、甘みとコクのバランスを引き立てた。いちごムースの中には、シューアイスチョコクランブルやグラノーラを忍ばせ、なめらかさとサクサク食感のコントラストを演出している。トップには静岡県産いちごを贅沢にあしらい、同県産いちごアイスを添えた。繊細に焼き上げたカダイフの飾りとマカロンが華やかさを添え、視覚的にも圧倒的な存在感を放つ。食べ進めるごとに味わいと食感が変化する多層構造が特徴で、最後の一口まで飽きることなく楽しめる“主役級”パフェになっている。



「新緑の芽吹きの桜パフェ 伊豆不知火との調和」

「新緑の芽吹きの桜パフェ 伊豆不知火との調和」は、桜と抹茶、そして濃厚な甘みが特徴の伊豆産不知火を重ね合わせ、春の芽吹きを表現した和テイストのパフェ。グラスの底には桜香るゼリーを忍ばせ、抹茶のビスキュイを重ねた。桜ムースの中にはフレッシュな不知火を合わせ、みずみずしい果肉の甘みと桜のやさしい香りが広がる。抹茶アイスには、ホワイトチョコレートと胡麻を細かく合わせたパリパリ食感を加え、さらに抹茶のシュトロイゼルやヘーゼルナッツを重ねることで、奥行きのある味わいに仕上げた。仕上げにハーブの一種セルフィーユをあしらい、新緑が芽吹く情景を演出。トップには桜のガレット、桜クリーム、桜クッキー、伊豆の日本酒でコンポートした伊豆産不知火を贅沢に配置し、桜と抹茶の絶妙な調和を楽しめる、季節限定の一品になっている。

【販売価格】

静岡いちごをたっぷりと使用したパフェ テクスチャーの楽しみ：2200円

新緑の芽吹きの桜パフェ 伊豆不知火との調和：2200円

（すべて税込）

［発売日］3月1日（日）

ホテルニューアカオ＝https://hotel-new-akao.com