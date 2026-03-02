森トラストは、大規模複合開発プロジェクト「東京ワールドゲート赤坂」において、新たなショップ＆レストランがオープンする。今回、4つの新業態を含む14店舗が加わることで、全18店舗の構成となる。

「東京ワールドゲート赤坂」は、街区コンセプトに「Next Destination」を掲げ、従業員エンゲージメントの向上に資するオフィスフロアの整備と、国際水準のホテル・サービスレジデンスの展開を通じて、ビジネスと観光の両面から、国際都市・東京の価値向上に資する拠点となることを目指している。

今回発表するショップ＆レストランは、「東京ワールドゲート赤坂」のオフィスで働く1万人超のワーカーをはじめ、ホテル・サービスレジデンス利用者、近隣の人々やオフィスワーカーにとって、日常的なランチ利用から、仕事終わりのひととき、同僚とのコミュニケーション、取引先との会食まで、多様な食のシーンに対応するラインアップとなっている。





東京ワールドゲート赤坂で働く人、滞在する人、来訪者など、あらゆる施設利用者にとって、実用性と上質さを兼ね備えた商業スポットとして、赤坂エリアの新たなコミュニケーションハブを目指していく。

今回の店舗構成については、ランチでの日常使いからフォーマルなビジネスシーンまで、利用する時間帯や目的が異なる人たちが、それぞれにとって使いやすい形で活用できるラインアップが実現した。博多の有名うどん居酒屋「二○加屋長介（にわかやちょうすけ）」と大阪のお好み焼き酒場「お好みたまちゃん」のハイブリッド居酒屋や創業100年超えの焼き鳥専門店 伊勢廣など、多彩な店舗を通じ、赤坂の魅力向上と快適な日常の創出に努めていく。

［東京ワールドゲート赤坂 街区概要］

街区名称：東京ワールドゲート赤坂

建物名称：赤坂トラストタワー、NTT赤坂ビル、ATT EAST

所在地：東京都港区赤坂二丁目17番22号（赤坂トラストタワー）

東京都港区赤坂二丁目17番28号（NTT赤坂ビル）

東京都港区赤坂二丁目11番7号（ATT EAST）

東京ワールドゲート赤坂＝https://www.tokyoworldgate.com/akasaka

森トラスト＝https://www.mori-trust.co.jp