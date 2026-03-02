ビーケージャパンホールディングスは、2月27日から、「スパイシーサルサ アボカドワッパー」「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」の3商品を期間限定で発売した。

バーガーキングの人気商品「アボカドワッパー」の新作として、トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」使用の「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」の3商品が新登場する。



「スパイシーサルサ アボカドワッパー」

「スパイシーサルサ アボカドワッパー」は、直火焼きの100％ビーフパティに、クリーミーなアボカドとアクセントのピクルス、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた。トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」とアボカドが相性抜群の本格バーガーになっている。



「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」

「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、クリーミーなアボカドとアクセントのピクルス、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた。トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」で仕上げた食べ応え十分の本格バーガーになっている。



「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」

「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」は、直火焼きの100％ビーフパティに、クリーミーなアボカドとコクのあるチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルス、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた。トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた「特製サルサソース」で仕上げたリッチな本格バーガーになっている。

バーガーキングの「アボカドワッパー」ファンの人々も、ピリ辛好きの人々も、ぜひこの機会にバーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティと「特製サルサソース」を使用した、期間限定商品「スパイシーサルサ アボカドワッパー」「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」の3商品を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

スパイシーサルサ アボカドワッパー：単品 940円／セット 1240円

ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー：単品 1340円／セット 1640円

チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー：単品 1040円／セット 1340円

（すべて税込）

［発売日］2月27日（金）

ビーケージャパンホールディングス＝https://www.burgerking.co.jp