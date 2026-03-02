日清食品と日本ハムは、両社で共同開発した「完全メシ ナーンドッグ」を3月1日に発売する。

日清食品が展開する「完全メシ」は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素（「日本人の食事摂取基準」(2020年版) において日本人が摂取すべき量が定められたすべての栄養素）とおいしさの完全なバランスを追求したブランド。日清食品の最新フードテクノロジーを駆使することで、たんぱく質、脂質、炭水化物の三大栄養素のほか、ビタミン、ミネラル、必須脂肪酸もバランスよく整え、さらに、栄養素独特の苦みやエグみを抑えることで、普段の食事と変わらないおいしさを実現している。

今回、日清食品が培ってきた「完全メシ」の栄養設計技術と、国内食肉加工業界売上No.1（SPEEDA 2024年度決算数値（飲料・タバコは除く））の日本ハムが持つソーセージづくりの知見を掛け合わせて開発した商品を発売する。

「完全メシ ナーンドッグ」は、ジューシーなソーセージと、スパイスをきかせた特製カレーソースを、ふっくらと焼き上げたナーンで包んだ。もちもちとした食感のナーンと食べ応えのあるソーセージ、カレーソースを組み合わせることで、1個あたり132kcalでありながら満足感の高い一品に仕上げた。電子レンジで30秒加熱するだけの簡単調理で、スパイスが香る「ナーンドッグ」を手軽に楽しめる。

おいしく食べてセルフメンテ（忙しい毎日の中で「完全メシ」を食べて気持ちをチューニングすることを意味している）ができる「完全メシ ナーンドッグ」を、ぜひ試してみてほしい考え。

［小売価格］280円（税別）

［発売日］3月1日（日）

日清食品＝https://www.nissin.com/jp

日本ハム＝https://www.nipponham.co.jp